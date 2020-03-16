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الرئيسية | خارج الحدود | معهد يجري أبحاثا عن كورونا مستعينا بالحيوانات

معهد يجري أبحاثا عن كورونا مستعينا بالحيوانات

معهد يجري أبحاثا عن كورونا مستعينا بالحيوانات
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 16 مارس 2020 - 14:40

بدأ معهد الأبحاث الاتحادي لصحة الحيوان في ألمانيا "فريدريش لوفلر" أبحاثا عن فيروس كورونا المستجد عبر تجارب على الحيوانات.

وقال رئيس المعهد، توماس ميتنلايتر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن التجارب تُجرى على خنازير ودجاج وابن مقرض وأنواع من الخفافيش.

وأوضح ميتنلايتر أن هذه التجارب هي أهم مشروع بحثي في المعهد حاليا، وأضاف: "من المهم أن نعلم ما إذا كنا سنواجه صعوبات في تربية الحيوانات بسبب الفيروس".

كما ذكر ميتنلايتر أنه من المتوقع أن تظهر تنتائج هذه التجارب بحلول نهاية أبريل المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد معني برعاية صحة حيوانات الماشية وحماية الأفراد من الأمراض المعدية التي تنجم عن مخالطة الحيوانات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Ahmed الاثنين 16 مارس 2020 - 14:52
شركة curevac الألمانية طورت لقاح مضاد وهي في مراحل متقدمة من التجارب النهائية للتأكد من فعاليته وعدم تسببه في أثار جانبية..والدليل على جدية عملها هو محاولة الإدارة الأمريكية شراء هذه الشركة والحصول على الحقوق الحصرية لتسويق اللقاح، وهو الأمر الذي تصدت له السلطات الألمانية وقدمت ضمانات مهمة لهذه الشركة للتركيز في تطوير لقاح "للعالم بأسره" وليس لأغراض ربحية وتجارية.
التطعيم سيوجد بإذن الله ولكن وجب الصبر لمدة ست أشهر أو سنة..بينما الدواء غير موجود لحد الآن
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2 - إبن البادية الاثنين 16 مارس 2020 - 14:57
لماذا التكليف، فقد سخرهم الله ولننتظر بعض الوقت حتى يخترعوا لنا الدواء الشافي !
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3 - هشام الاثنين 16 مارس 2020 - 15:10
الله يعاونكم املنا فيكم كبير يا ايتها العقول الكبيرة
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4 - طه محمد بن عبد الله الاثنين 16 مارس 2020 - 15:24
ألا يوجد في المغرب علماء وباحتين وومحتصين ليقومو بالبحت في هدا الوباء حتى وان لم ينجحو يبقى لهم شرف المحاولة.
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5 - hamza liif الاثنين 16 مارس 2020 - 15:33
وماذا عن الدول الإسلامية والعربية اوليس فيها علماء او مختبرات. لماذا يجب علينا اننتضر كل شيئ من الغرب
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6 - المغرب الحبيب الاثنين 16 مارس 2020 - 15:37
الناس تتسابقو باش انتجو لقاح ضد الفيروس اوحنا تانتسابقو مع كروشنا عيب او عار قمة في الجهل فيقو او بارك من الذل
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