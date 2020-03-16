معهد يجري أبحاثا عن كورونا مستعينا بالحيوانات

هسبريس - د.ب.أ

بدأ معهد الأبحاث الاتحادي لصحة الحيوان في ألمانيا "فريدريش لوفلر" أبحاثا عن فيروس كورونا المستجد عبر تجارب على الحيوانات.

وقال رئيس المعهد، توماس ميتنلايتر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن التجارب تُجرى على خنازير ودجاج وابن مقرض وأنواع من الخفافيش.

وأوضح ميتنلايتر أن هذه التجارب هي أهم مشروع بحثي في المعهد حاليا، وأضاف: "من المهم أن نعلم ما إذا كنا سنواجه صعوبات في تربية الحيوانات بسبب الفيروس".

كما ذكر ميتنلايتر أنه من المتوقع أن تظهر تنتائج هذه التجارب بحلول نهاية أبريل المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد معني برعاية صحة حيوانات الماشية وحماية الأفراد من الأمراض المعدية التي تنجم عن مخالطة الحيوانات.