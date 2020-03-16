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الإعلان عن 129 وفاة جديدة بكورونا وسط إيران
أعلنت إيران، اليوم الاثنين، تسجيل 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية وسط إحدى أكثر دول العالم تأثّرا بالوباء.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبو،ر في مؤتمر صحافي متلفز: "ندعو الجميع لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد وعدم محاولة السفر إلى أي محافظة إطلاقا".
وترفع الحصيلة الأخيرة العدد الإجمالي للوفيات في الجمهورية الإسلامية إلى 853، منذ 19 فبراير، عندما أعلنت الحكومة أول حالتي وفاة بهذا الفيروس.