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الرئيسية | خارج الحدود | الإعلان عن 129 وفاة جديدة بكورونا وسط إيران

الإعلان عن 129 وفاة جديدة بكورونا وسط إيران

الإعلان عن 129 وفاة جديدة بكورونا وسط إيران
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 16 مارس 2020 - 12:50

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، تسجيل 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية وسط إحدى أكثر دول العالم تأثّرا بالوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبو،ر في مؤتمر صحافي متلفز: "ندعو الجميع لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد وعدم محاولة السفر إلى أي محافظة إطلاقا".

وترفع الحصيلة الأخيرة العدد الإجمالي للوفيات في الجمهورية الإسلامية إلى 853، منذ 19 فبراير، عندما أعلنت الحكومة أول حالتي وفاة بهذا الفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hassan الاثنين 16 مارس 2020 - 13:09
اخواني المغاربة،كفاكم من اتهام الآخرين بإدخال الفيروس الى المغرب خاصة الإيطاليين و الفرنسيين،أنا أعيش في فرنسا و لا احد يقدف في الآخرين لان الوباء عالمي والمغرب له علاقاااات مع الصين،لكن هدا يدل على خوفكم الشديد ،الناس هنا تعمل بعقلانية،
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2 - مغترب الاثنين 16 مارس 2020 - 13:30
فرنسا ستقوم هذا الاسبوع بالحجرالاجباري على كل الساكنة كما فعلت الصين وايطاليا واسبانيا ونحن متؤكدون ان المغرب سيفعل نفس الشيء خلال 10 ايام او15 يوم على اكبر تقدير.
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