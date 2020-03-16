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الرئيسية | خارج الحدود | في يوم واحد .. إسبانيا تسجل 297 حالة وفاة بفيروس "كورونا"

في يوم واحد .. إسبانيا تسجل 297 حالة وفاة بفيروس "كورونا"

في يوم واحد .. إسبانيا تسجل 297 حالة وفاة بفيروس "كورونا"
هسبريس - إفي
الاثنين 16 مارس 2020 - 15:15

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، اليوم الاثنين، إلى 8744 شخصا، بتسجيل نحو ألف حالة في الساعات الـ24 الماضية، بينما وصلت الوفيات إلى 297 حالة.

وذكر مدير مركز الطوارئ الصحية، فرناندو سيمون، أن أكثر من نصف العدد الإجمالي للمصابين، 4695، رصدوا في إقليم مدريد، مبرزا كذلك أن 521 مصابا تغلبوا على المرض وتماثلوا للشفاء، بينما يوجد 40% من المصابين في المستشفيات، و410 من هؤلاء محتجزون في وحدات العناية المركزة.

ودفع تمدد انتشار مرض "كوفيد-19" الناتج عن الفيروس السلطات في إقليم الباسك (شمال) إلى تأجيل الانتخابات المحلية المقررة في الخامس من أبريل القادم، بينما يجري انتظار قرار إقليم غاليسيا (شمال شرق) بخصوص انتخاباته المقررة في نفس اليوم.

وبدت شوارع إسبانيا صباح الاثنين شبه خالية من المواطنين في أول يوم عمل منذ بدء سريان حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة يوم السبت إزاء القلق من استمرار انتشار الفيروس، فلا توجد متاجر مفتوحة غير الضرورية منها، كما شهدت حركة المرور انخفاضا كبيرا على الطرق المؤدية إلى المدن الكبيرة.

وظهرت اليوم الحافلات فارغة وكذلك محطات مترو الأنفاق وشهدت الحركة المرورية انخفاضا كبيرا في الطرق المؤدية إلى المدن الكبيرة بينما يقبع المواطنون في منازلهم ما لم يضطر أحدهم للذهاب إلى العمل إذا لم يتمكنوا من العمل عن بعد.

ويعول الشعب الإسباني (نحو 47 مليون نسمة) على الامتثال لتعليمات السلطات بعدم التنقل في الشوارع وعدم استخدام وسائل النقل العام، إلا في حالات الضرورة القصوى.

ولضمان السلامة والامتثال للأوامر، يتم نشر عناصر كل من الشرطة الفيدرالية والمحلية والبلدية، وكذلك أفراد من الحرس المدني ووحدات من الجيش في جميع أنحاء البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - العصامي س الاثنين 16 مارس 2020 - 15:23
لا حول ولا قوة إلا بالله يارب الطف بنا ،نرجو رحمتك
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2 - حامدي الاثنين 16 مارس 2020 - 15:25
ياربي السلامة ، هادشي خطير ياربي تحفظ
نتمناو من الدولة تفرض على جميع المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج لأن الناس مواعياش بخطورة المرض كاين لي كاع متتيتفرج لا اخبار لا والو ..
واش حنا بنادم باقي لاكارط تيكري بيها سلوم الناس مواعياش
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3 - اجمد الاثنين 16 مارس 2020 - 15:26
سريع الفتك بالبشر ما ان يتمكن من الانتشار في دولة حتى يقتل العديد من الناس لعله أخطر فيروس عرفه العالم
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4 - التجربه الاثنين 16 مارس 2020 - 15:27
هذا ما يجب الاحتياط والالتزام من اجل الحفاظ على السلامة وتفادي تفشي المرض.مازال عندنا ناس شعارهم الاستهتار واللامبالاة
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5 - walo الاثنين 16 مارس 2020 - 15:28
ربي يلطف . . السلامة و العافية للجميع
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6 - ولد الشرق الاثنين 16 مارس 2020 - 15:30
أنا أعمل في أحد مراكز النداء بالدار البيضاء وعدد المستخدمين بالشركة يفوق 500 شخص وهناك احتاك كبير بين المستخدمين خصوصا في المصاعد نكون ملتصقين لاأفهم كيف يعقل أن يتم إغلاق المقاهي والمساجد ونحن لا أحد فكر فينا.أليس هذا تناقضا في التعاطي مع الأزمة.أو أننا لسنا بشرا كسائر البشر
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7 - Yassine الاثنين 16 مارس 2020 - 15:30
اللهم ألطف بنا. اللهم إشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
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8 - Moroco الاثنين 16 مارس 2020 - 15:33
بالنسبة للعملات النقدية ما هو اجراء ااذي ستتخده الحكومة في تعقيمها ..لانها من الوسائل الناقلة للفيروس
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9 - خطة النصارى الاثنين 16 مارس 2020 - 15:39
المستشفيات إمتلأت وبدؤوا في التخلص من الشيوخ لإستقبال الشباب والأطفال كما يحدث في إيطاليا الآن والعياذ بالله
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