زعيم إقليم كطالونيا ينضم إلى ضحايا فيروس كورونا

هسبريس - رويترز

قال كيم تورا زعيم إقليم كطالونيا الإسباني اليوم الاثنين إن التحاليل الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا وإنه سيبقى رهن العزل الذاتي في مبنى حكومي.

وأعلن بير أراغونيس نائب رئيس حكومة كطالونيا يوم الأحد أن التحاليل أثبتت أيضا إصابته بكورونا.