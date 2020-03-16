وفيات "كورونا" تصل إلى 24 حالة في هولندا

هسبريس - رويترز

قال المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، اليوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1413 بعد أن أثبتت الفحوص إصابة 278 شخصا آخرين بالعدوى.

وأضاف المعهد أن عدد المتوفين بالمرض زاد أربعة عن يوم الأحد ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 24.