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الرئيسية | خارج الحدود | وفيات "كورونا" تصل إلى 24 حالة في هولندا

وفيات "كورونا" تصل إلى 24 حالة في هولندا

وفيات "كورونا" تصل إلى 24 حالة في هولندا
هسبريس - رويترز
الاثنين 16 مارس 2020 - 16:39

قال المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، اليوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1413 بعد أن أثبتت الفحوص إصابة 278 شخصا آخرين بالعدوى.

وأضاف المعهد أن عدد المتوفين بالمرض زاد أربعة عن يوم الأحد ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 24.

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1 - Sanaahanyn الاثنين 16 مارس 2020 - 16:56
تحية وإحترامي لكل الطاقم هسبريس للمعلومات التي توفيدنا في الحياة
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