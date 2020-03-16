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الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تتصدى لمطامع ترامب بشأن لقاح "كورونا"

ألمانيا تتصدى لمطامع ترامب بشأن لقاح "كورونا"

ألمانيا تتصدى لمطامع ترامب بشأن لقاح "كورونا"
ياسين لوفوريستييه من برلين*
الاثنين 16 مارس 2020 - 16:50

اتهمت الحكومة الألمانية الولايات المتحدة بالسعي إلى وضع اليد على مشروع لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ طوّره مختبر ألماني، محذرة بأنها ستبذل كل ما بوسعها حتى ينجح المشروع في أوروبا.

وقال وزير الخارجية هايكو ماس، في مقابلة نشرتها المجموعة الإعلامية المحلية "فونكي"، الإثنين، إن "الباحثين الألمان يلعبون دورا أساسيا في تطوير أدوية ولقاحات، ولا يمكن أن نسمح لآخرين بالسعي إلى حيازة حصرية نتائجهم".

وأكد وزير الداخلية هورست زيهوفر مساء الأحد صحة معلومات نشرتها صحيفة "دي فيلت" الألمانية في اليوم نفسه حول محاولة قام بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوضع يده على المختبر الألماني من خلال عرض مبلغ مالي ضخم عليه، وقال خلال مؤتمر صحافي: "كل ما يمكنني قوله هو إنني سمعت مرارا اليوم من أعضاء في الحكومة أن هذا صحيح".

وأفاد الوزير بأنه سيتم بحث المسألة الإثنين ضمن "لجنة الأزمة" الحكومية المكلفة بالإشراف على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب حتى الآن في ألمانيا في خمسة آلاف إصابة و12 وفاة.

اختبار قوة

ويدور اختبار القوة بين الولايات المتحدة وألمانيا حول مختبر "كيور فاك" في توبينغن جنوب غرب البلاد.

و"كيور فاك" من المختبرات التي تعمل في العالم على تطوير لقاح ضد كوفيد-19، مستفيدة من مساعدات من الحكومة الألمانية. وتؤكد الشركة أن "بضعة أشهر" فقط تفصلها عن عرض مشروع لقاح للحصول على المصادقة السريرية عليه.

وكتبت الصحيفة الألمانية أن ترامب يسعى إلى اجتذاب علماء ألمان يعملون على مشروع اللقاح من خلال عرض ملايين الدولارات عليهم، أو للحصول على حصرية اللقاح من خلال الاستثمار في الشركة.

وقال مصدر قريب من الحكومة الألمانية للصحيفة إن اللقاح سيكون في هذه الحالة "للولايات المتحدة وحدها".

ورأى ممثل عن الحكومة الأمريكية ردا على أسئلة وكالة فرانس برس الأحد أن هذه القضية "فيها الكثير من المبالغة"، وقال طالبا عدم كشف اسمه إن واشنطن تحدثت مع أكثر من 25 مختبرا للأدوية، وأكد أن "أي حل قد يتم التوصل إليه سيتم تقاسمه مع باقي العالم".

لكن الواقع أن رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية تلقى دعوة شخصية من الرئيس الأميركي لزيارة البيت الأبيض في 3 مارس لبحث "تطوير لقاح ضد كورونا المستجد بشكل سريع".

والمستغرب في الأمر أن شركة "كيور فاك" أعلنت بعد أسبوع رحيل رئيس مجلس إدارتها بشكل مفاجئ دون أن تعطي أي أسباب لذلك.

وفي الأثناء نظمت المقاومة ضد مشاريع ترامب صفوفها في ألمانيا، ولاسيما داخل الشركة المعنية التي أكدت على الاهتمام الأمريكي دون أن تتحدث عن "عرض شراء".

توجيه أصابع الاتهام إلى ترامب

وأثنى وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير على "القرار الممتاز" الذي اتخذته شركة "كيور فاك" برفضها عروض واشنطن، وأورد مكتبه: "من المهم للغاية أن يكون بإمكاننا إنتاج لقاحات في ألمانيا وأوروبا"، محذرا من أن بإمكان الوزير معارضة أي مشروع استثمار في مؤسسات وطنية تعتبر إستراتيجية.

وأعلنت الوزارة: "بإمكان الحكومة التدقيق عن كثب في عمليات استحواذ دول أجنبية على شركات ألمانية، خصوصا إذا كان الأمر يمس بالمصالح الأمنية لألمانيا وأوروبا".

ووجه رئيس الحزب الديمقراطي الحر (ليبرالي) الألماني كريستيان ليندنر أصابع الاتهام مباشرة إلى ترامب، وقال: "من الواضح أن كل الوسائل متاحة برأي الرئيس الأميركي خلال الفترة الانتخابية"، مضيفا أن "مكافحة فيروس كورونا المستجد مهمة تعني البشرية بأكملها.. لا مجال للأنانية".

*أ.ف.ب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - الطنز العكري الاثنين 16 مارس 2020 - 17:43
المانيا وامريكا مدابزين علۍ هاد اللقاح
العرب vu ههه
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2 - اوس الاثنين 16 مارس 2020 - 17:46
العزة والشموخ لالمانيا Germany لا يريدون ان يسيطر على اللقاح الامريكان فاختارو ان يعطى اللقاح لجميع دول العالم ترامب يريد ان يشتري المختبر باكمله
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24
3 - عنتر الاثنين 16 مارس 2020 - 17:52
ترامب شخص انتهازي..و نحن امة اتكالية..نحارب الفيروس بالدعاء..و نتهم الغرب انه هوالسبب في انتشاره..و حين يصبح اللقاح متوفرا نتهافت عليه و نحمد الله
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21
4 - علاء الاثنين 16 مارس 2020 - 17:53
الذي قتل مليون عراقي بحجة اكذوبة اسلحة الدمار الشامل. ومن استعمل أول مرة القنبلة النووية لقتل الابرياء. ومن دمر دولا وقتلا انفسا ومن استعمل الامراض لإبادة سكان أمريكا الأصليين لن يتورع عن قتل الناس بالفيروسات. المصل رآه موجود عند أميركا غير تحقق الهدف ديالها من الصين وحققاتو نمو الصين نزل كثيرا من 7 إلى 3 غادي تقولك توصلنا إلى لقاح . شيراد وزير الدفاع السابق كان صريحا عندما قال امريكا لها أولويات ثلاث في العالم الان. الصين ثم الصين ثم الصين
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5 - بقا فدارك الاثنين 16 مارس 2020 - 17:53
واش هدا وقت شكون لي حسن را العالم كيموت
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7
6 - الريفي الاثنين 16 مارس 2020 - 17:54
هاد ترامب كرش بلا ضلوع ولكن ألمانيا الحضارة ألمانيا التكنولوجيا ألمانيا الطب .لن ولم ترضخ للمقاول الأمريكي. أضعف رئيس في عهد أمريكا.
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7 - تنغيري الاثنين 16 مارس 2020 - 18:06
لا ينفع المال في هذه الحالات،فقط الأدمغة والنوابغ هم من يستطيع الوصول الى حل لهذا الوباء،لكن ترامب إعتاد مثل هذه الأساليب الحقيرة والانانية،صدقتي مفديكش اعمو ترامب
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8 - صلاح الدين الاثنين 16 مارس 2020 - 18:08
هده نتيجة التعليم المجاني والعالي والنقي والمفيد للدول المتقدمة تنتجع علماء
ودول الختلف من المحيط الي الخليج تنتج التخلف والغدر والجوع والفقر والجهل وكل هدا من اجل ان يبقى الدكتاوريين على عروشهم.
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9 - ميلود الاثنين 16 مارس 2020 - 18:08
العالم يمر بمرحلة جديدة من الحروب حيث باتت الطائرات والصواريخ أسلحة كلاسيكية وتقليدية مثلها مثل السيوف والخناجر والسهام أما اليوم فنحن أمام اخر انواع الاسلحة الا وهو الكرونا
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10 - فاس الاثنين 16 مارس 2020 - 18:11
"مكافحة فيروس كورونا المستجد مهمة تعني البشرية
بأكملها.. لا مجال للأنانية
حكمة ممتازة... يجب العمل بها...لا للمزايدات و نظريات المؤامرة كيف كان نوعها
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11 - خالد ف الاثنين 16 مارس 2020 - 18:19
شكرا لك ألمانيا
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