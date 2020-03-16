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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس ألمانيا يدعو السكان إلى "البقاء في المنازل"

رئيس ألمانيا يدعو السكان إلى "البقاء في المنازل"

رئيس ألمانيا يدعو السكان إلى "البقاء في المنازل"
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 16 مارس 2020 - 17:38

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الاثنين، السكان إلى "البقاء في المنازل" وتفادي التواصل من قرب، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الألماني في رسالة مسجلة نشرت على صفحته الإلكترونية "ابقوا في منازلكم! تفادوا التواصل المباشر!"، مضيفاً أن هذه الإجراءات "ضرورية، أرجوكم احترموها!".

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 6600 حالة، وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 16 حالة على مستوى البلاد بالإضافة إلى وفاة ألماني آخر أثناء إقامته في مصر.

وفي تطورات تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، أعلنت سويسرا قبل قليل حالة الطوارئ في البلاد، عقب تسجيل 15 حالة وفاة و2200 إصابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - درت فاييت الاثنين 16 مارس 2020 - 17:51
الوقاية خير من العلاج. والمكوث في البيت حاليا هي احسن وقاية. لدي شك ان المانيا ستكون سباقة ورائدة في إيجاد دواء لهذا الداء.
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2 - Amazighi الاثنين 16 مارس 2020 - 17:53
لما تاءخذ المانيا القرار يعني ان هذا الفيروس مصدره مجموعات ارهابية بيولوجية تريد القضاء على سكان الارض .احذروا ثم احذروا .
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3 - مواطن الاثنين 16 مارس 2020 - 17:58
ان اوروبا اصبحت ثاني بؤرة الوباء، وانه يتفشى بسرعة كبيرة، اذن يجب أخد الامور بجدية والالتزام بالتوصيات للحد من انتشار الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شره، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم انا نستغفرك فاغفر لنا، برحمتك يا ارحم الراحمين.
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4 - الدواء الالماني الاثنين 16 مارس 2020 - 18:03
اين هو التفوق الطبي والعلمي الالماني ، حث الناس على البقاء في المنازل ليس حلا، الحل هو ان تضهروا للعالم تفوقكم كما تدعون وتكتشفوا دواء لوضع حد لهدا الوباء الدي ادا استمر سيقضي على اوروبا كلها.
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