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كُتّاب وآراء
رئيس ألمانيا يدعو السكان إلى "البقاء في المنازل"
دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الاثنين، السكان إلى "البقاء في المنازل" وتفادي التواصل من قرب، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال الرئيس الألماني في رسالة مسجلة نشرت على صفحته الإلكترونية "ابقوا في منازلكم! تفادوا التواصل المباشر!"، مضيفاً أن هذه الإجراءات "ضرورية، أرجوكم احترموها!".
وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 6600 حالة، وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 16 حالة على مستوى البلاد بالإضافة إلى وفاة ألماني آخر أثناء إقامته في مصر.
وفي تطورات تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، أعلنت سويسرا قبل قليل حالة الطوارئ في البلاد، عقب تسجيل 15 حالة وفاة و2200 إصابة.