أزيد من 200 حالة وفاة في "لومبارديا" الإيطالية

هسبريس - رويترز

قال مصدران مطلعان على البيانات اليوم الاثنين إن إجمالي عدد المتوفين بمرض فيروس كورونا في منطقة لومبارديا الواقعة في شمال إيطاليا والتي أضيرت أكثر من غيرها في البلاد ارتفع خلال اليوم المنقضي إلى 1420 من 1218 بزيادة 202.‭ ‬

وارتفع عدد حالات الإصابة في المنطقة التي تضم ميلانو العاصمة المالية لإيطاليا بمعدل 1377 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو معدل زيادة أبطأ مما سُجل في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر إعلان أحدث حصر لعدد المتوفين على مستوى إيطاليا في وقت لاحق اليوم. وبلغ عدد إجمالي الوفيات في البلاد أمس الأحد 1809.