عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في إيطاليا يصل إلى 2158 حالة

هسبريس من الرباط

سجلت إيطاليا 349 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 2158 حالة وفاة، وفق حصيلة جديدة نشرتها اليوم الاثنين هيئة الوقاية المدنية.

وذكر رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحافي في روما، أن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس بلغ 27980.

وفي وقت سابق حذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، من أن البلاد أمامها "أسابيع حاسمة" إزاء تطور فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن ذروة الوباء في إيطاليا لم تأت بعد.

وقال كونتي في مقابلة نشرتها صحيفة (كورييري دي لا سيرا) الإيطالية الإثنين: "لا يمكننا أن نتهاون، إنه التحدي الأهم. نحن بحاجة إلى 60 مليون إيطالي للفوز" في مواجهة فيروس "كورونا"؟

وأضاف رئيس الوزير الإيطالي، قبل أن يطالب بتنحية الخلافات جانبا: "لقد حان الوقت للتضحيات. لقد عملت منذ البداية بروح الوحدة، وأضع الصحة في قلب اهتمامي"، مضيفا: "إننا نواجه حالة طوارئ لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية...إنه أهم تحد خلال العقود الماضية. الأمور لن تظل هكذا مرة أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا حظرت كافة أشكال التنقل بين المدن وداخلها، وقللت الحركة قدر الإمكان في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس التاجي في البلاد.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد (Spallanzani) للأمراض المعدية في روما، تحت عنوان "كورونا المستجد: كل ما تحتاج إلى معرفته"، فإن 3 من كل 10 حالات وفاة تم تشخيصها بـ'كوفيد-19'، حدثت في إيطاليا.

ويمثل الذين ماتوا نتيجة فيروس "كورونا" في إيطاليا 29.5٪ من الحالات التي تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم.