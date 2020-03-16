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الرئيسية | خارج الحدود | عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في إيطاليا يصل إلى 2158 حالة

عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في إيطاليا يصل إلى 2158 حالة

عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في إيطاليا يصل إلى 2158 حالة
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 18:09

سجلت إيطاليا 349 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 2158 حالة وفاة، وفق حصيلة جديدة نشرتها اليوم الاثنين هيئة الوقاية المدنية.

وذكر رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحافي في روما، أن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس بلغ 27980.

وفي وقت سابق حذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، من أن البلاد أمامها "أسابيع حاسمة" إزاء تطور فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن ذروة الوباء في إيطاليا لم تأت بعد.

وقال كونتي في مقابلة نشرتها صحيفة (كورييري دي لا سيرا) الإيطالية الإثنين: "لا يمكننا أن نتهاون، إنه التحدي الأهم. نحن بحاجة إلى 60 مليون إيطالي للفوز" في مواجهة فيروس "كورونا"؟

وأضاف رئيس الوزير الإيطالي، قبل أن يطالب بتنحية الخلافات جانبا: "لقد حان الوقت للتضحيات. لقد عملت منذ البداية بروح الوحدة، وأضع الصحة في قلب اهتمامي"، مضيفا: "إننا نواجه حالة طوارئ لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية...إنه أهم تحد خلال العقود الماضية. الأمور لن تظل هكذا مرة أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا حظرت كافة أشكال التنقل بين المدن وداخلها، وقللت الحركة قدر الإمكان في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس التاجي في البلاد.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد (Spallanzani) للأمراض المعدية في روما، تحت عنوان "كورونا المستجد: كل ما تحتاج إلى معرفته"، فإن 3 من كل 10 حالات وفاة تم تشخيصها بـ'كوفيد-19'، حدثت في إيطاليا.

ويمثل الذين ماتوا نتيجة فيروس "كورونا" في إيطاليا 29.5٪ من الحالات التي تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Abou Walid الاثنين 16 مارس 2020 - 18:17
نتمنى من خوتنا المغاربة أن يأخذوا العبرة مما يحدث في أوروبا وخاصة إيطاليا وإسبانيا. يرجى الإلتزام بتعليمات وزارة الداخلية ووزارة الصحة. راه هادشي خطير جدا وممعاهش اللعب
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18
2 - هذه خطة النصارى الاثنين 16 مارس 2020 - 18:18
أقولها وأعيدها بدؤا يخلصون من المسنين والشيوخ لأن المستشفيات إمتلأت عن آخرها وبالتالي إستقطاب الشباب والأطفال
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-5
3 - Lhou الاثنين 16 مارس 2020 - 18:21
Le problème en Italie c'est un peuple consomme la spaguitie et sa n'a aucune résistance contre le verousse ou contraire au Inde ou Pakistan s'il ont une nouriture très forts des épices personnes n'est été aficte
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-11
4 - Moroco الاثنين 16 مارس 2020 - 18:21
احد الاصدقاء لي بايطاليا كان في الاول يتحدث معي وكلامه كله سخرية عن المرض وانه ليس شيء اما الان فقد تغير كلامه كثيييرا بعد ان صار هذا التفشي الكبير بايطاليا حتى انه مدير عمله اصيب المهم نسال السلامة لخلق الله جميعا
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12
5 - issam الاثنين 16 مارس 2020 - 18:23
اللهم إحفظنا يا رب، إنك على كل شيئ قدير ☹️
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10
6 - Adil الاثنين 16 مارس 2020 - 18:26
وفي إسبانيا تقريبا 300 حالة وفاة في يوم واحد يعني 650 حلة وفاة في يوم واحد في يطاليا و إسبانيا معا الله يحمينا من هذا الوباء
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7
7 - Gless fdarek الاثنين 16 مارس 2020 - 18:28
27980 حالة و 2158 وفاة هدا مما لا يدعوا لشك أن الفيروس الصين ينتشر بسرعة هائلة ربما ليس فقط باللمس.
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5
8 - نصراوي الاثنين 16 مارس 2020 - 18:29
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء.ولكن نسألك اللطف فيه.
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2
9 - عبد الله الاثنين 16 مارس 2020 - 18:30
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نسأل الله السلامة والعافية
اللهم إنك تقدر ولا نقدر، ولا حول ولا قوة لنا الا بك نرجوا رحمتك فلا تردنا خائبين اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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2
10 - ملاحظ مغربي الاثنين 16 مارس 2020 - 18:31
نسأل الله أن يلطف بهذا الشعب المغربي .فنحن لا نتوفر حتى على ربع امكانيات إيطاليا ورغم ذلك فعل فيهم هذا الوباء ما فعل.وزارة الصحة عندنا نائمة في كهفها .والأخبار تتوارد إلينا عبر فيديوات على اليوتيب تفيد بالدليل القاطع انه لا توجد
أي مراقبة صحية بباب سبتة مثلا سوى المراقبة الأمنية والجمركية.أما في تصريحا ت رئيس الحكومة فكل شيء يسير حسب المعايير الدولية.
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2
11 - المغربي الايطالي الاثنين 16 مارس 2020 - 18:32
ارتفاع الوفيات راجع بالاساس الى عمر الموتى الذي يتجاوز غالبا 80 سنة مع امراض مزمنة.. هناك توقعات ان تفشي الوباء سيصل النقطة القصوى نهاية الاسبوع .و يتوقع ان يعرف الاسبوع القادم انخفاضا في الاصابات.بفعل الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة و التي صاىت مثالا يحتدى به في اوروبا...نقطة اخرى اريد ان اشير اليها و هي تهافت الجالية على الفرار الى المغرب و عدم الاخذ بحديث النبي صلعم بالمكوث في الارض التي يتفشى فيها الوباء...و نكرانا لجميل الدول التي احتضنتنا في الصراء و الضراء..و كذلك الخطر الكبير في اصابة عوائلنا و شعبنا في المغرب... على الجالية الا تفر من الموت .فلكل نفس اجلها..
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8
12 - 2020 l année noir الاثنين 16 مارس 2020 - 18:33
Voilà une catastrophe annoncé, car le monde n a pas près au sérieux ce virus ils pensent que si une simple grippe malheureusement il a une forme différente selon les continent, beaucoup de gens pensent la même chose que ce virus si autre chose.800mort en italie en deux jours on connais pas encore les tranches d âge.
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