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الرئيسية | خارج الحدود | وزير دفاع أمريكا في الحجر الصحي بسبب كورونا

وزير دفاع أمريكا في الحجر الصحي بسبب كورونا

وزير دفاع أمريكا في الحجر الصحي بسبب كورونا
هسبريس - رويترز
الاثنين 16 مارس 2020 - 19:06

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، وضع الوزير مايك إسبر ونائبه، دافيد نوركيست، تحت الحجر الصحي، بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

ويأتي الإعلان عن وضع إسبر ونائبه تحت الحجر الصحي، فيما اتخذت السلطات الأميركية إجراءات مشددة لوقاية المسؤولين الكبار من الإصابة بفيروس كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت متحدثة باسم الرئاسة الأميركية، أنه سيتوجّب من الآن فصاعدا فحص حرارة جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى البيت الأبيض، سواء كانوا وزراء أو مستشارين أو صحفيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - الحقيقة الاثنين 16 مارس 2020 - 19:12
أين هم أصحاب نظرية المؤامرة "الصهيوامريكية" العرب ماكان غي البلا البلا والنقد الخاوي.
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2 - oujdi الاثنين 16 مارس 2020 - 19:18
كرونا يخترق العالم بأكمله أفتك فيروس عرفته البشرية
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12
3 - hamza lilif الاثنين 16 مارس 2020 - 19:25
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. الله اكبر على العالم ملك الملوك جل جلاله
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22
4 - البيضاوي الاثنين 16 مارس 2020 - 19:27
وا الحقيقة . قليل من الصبر حتى الآن لا يمكن أن نجزم انها مؤامرة أم لا . وأما الآن لا يهم ولا يفيد أن نعرف . المهم ان نتحد و نتعاون فيما بيننا لتقليل الخسارة ما أمكن و احتواء المرض ومساعدة المتضررين . ولو بالكلمة الطيبة
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20
5 - ميلود الاثنين 16 مارس 2020 - 19:29
نقولها بالمغربية قديييييمة هاذ اللعبة ، مني اصابع الاتهام توجهت لامريكا خلقو لنا هاذ التمويه الجسدي القديم
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-8
6 - عزوز الاثنين 16 مارس 2020 - 19:30
مثل هذه الاخبار تبقى نوعا من التمثيل السينمائي.. مهما فعل الأمريكان فتهمة زرع وخلق هذا الفيروس لمهاجمة الصين المنافسة بالدرجة الاولى وايران المشاكسة أمر وارد ولا مفر منه في نظر كل العالم....
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2
7 - درت فاييت الاثنين 16 مارس 2020 - 19:32
النظريات كثيرة ، الحقائق مخفية و المصدر و المستقبل مجهول. لا دليل على المؤامرة. الدراسة ما زالت جارية و ستأخد مدة طويلة حتى يتمكن معرفة ما هو غير معروف. اول مرة في حياتي ارى هذا المشهد. لا طائر يطير ولا وحش يسير. انا متيقن ان هناك رسالة الاهية حتى ترجع فينا الانسانية التي فقدناها..
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15
8 - عبدو الاثنين 16 مارس 2020 - 19:32
سواء مؤامرة ولا مقابرة المهم المصير بيدينا حنا الشعب
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7
9 - fador الاثنين 16 مارس 2020 - 19:37
الى صاحب التعليق الحقيقة ربما يكون الفيروس من صنع امريكا لكن خرج عن السيطرة كل شيء ممكن فلا شيء في هذا العالم يقدر على امريكا سوى اضعف مخلوقات الله
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8
10 - متتبع الاثنين 16 مارس 2020 - 19:38
كورونا خطيرة جدا و على المغرب فرض الحجز الصحي وعدم الخروج الا للضرورة الملحة.
مات الٱلاف في الصين و ايران و ايطاليا و ليس المغاربة مخلوقات فضائية.
حتى وزير دفاع أقوى دولة في العالم أصابه الفيروس.
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9
11 - jawad الاثنين 16 مارس 2020 - 19:39
الم تقولوا ان امريكا هي من صنعت الفيروس
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12 - سامي الاثنين 16 مارس 2020 - 19:42
اريد مسؤول سامي واحد يكون صيني مصاب بكورونا ... و اللبيب بالاشارة يفهم
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3
13 - m3ad الاثنين 16 مارس 2020 - 19:44
لي شافى الوزير من كورونا وكل من أصيب بها إنشاء الله
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2
14 - kamal الاثنين 16 مارس 2020 - 19:46
الرد على تعليق المدعو الحقيقة، هل أنت الذي قمت بالفحوصات و التحاليل لكي تصدق كل ما يكتب؟ من قال لك بأنها مجرد كذبة؟ قل العلم عند الله. الله أدير الخير للجميع
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1
15 - tarik الاثنين 16 مارس 2020 - 19:47
بعد تداعيات ان امريكا هي من اخترع الفيروس و هذا واقعي بدأت الادارة الامريكية بتطبيق سياسة الكذب و التملص . لانها وقعت في غلطة كبيرة حاولت تدمير الصين لكنها تدمر الان اروبا باكملها و كل حلفائها من العرب و العالم و الحد الآن و لا خير صحيح عن اصابة في الشعب الامريكي لانهم يملكون المصل الشفاء و لا يريدون اخراجه الآن لانه سيكون دليل إدانة تابتة عليهم و يريدون اختراع مسلسل ان المصل مسروق من الشركة الالمانية
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16 - مواطن الاثنين 16 مارس 2020 - 19:48
غير صبر دابا إقولو هاهو تشفا ،عندهم اللقاح
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0
17 - متتبع الاثنين 16 مارس 2020 - 19:57
لازلنا لانسمع عن كورونا في روسيا
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