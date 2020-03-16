24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:34
|13:41
|17:01
|19:39
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معهد يجري أبحاثا عن كورونا مستعينا بالحيوانات
- قضية اغتصاب غريبة .. اتهام فتاة بالاعتداء الجنسي على طفلة
- هذه الأسعار الجديدة للبنزين والغازوال في محطات الوقود بالمغرب
- سفارة المغرب بإسبانيا توصي بالتضامن والتلاحم
- العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات
العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)
"تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات (5.00)
وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)
هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ (5.00)
- وزارة الداخلية تغلق المقاهي والمطاعم وفضاءات عامّة بعموم المملكة - (253)
- هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ - (205)
- فيروس "كورونا" .. المغرب يغلق أبواب المساجد حتى إشعار آخر - (183)
- "كورونا" يثير مطالب بإغلاق المساجد وتعطيل صلاة الجمعة بالمغرب - (119)
- رسميا .. الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" تصل إلى 29 حالة في المغرب - (115)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزير دفاع أمريكا في الحجر الصحي بسبب كورونا
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، وضع الوزير مايك إسبر ونائبه، دافيد نوركيست، تحت الحجر الصحي، بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).
ويأتي الإعلان عن وضع إسبر ونائبه تحت الحجر الصحي، فيما اتخذت السلطات الأميركية إجراءات مشددة لوقاية المسؤولين الكبار من الإصابة بفيروس كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي.
وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت متحدثة باسم الرئاسة الأميركية، أنه سيتوجّب من الآن فصاعدا فحص حرارة جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى البيت الأبيض، سواء كانوا وزراء أو مستشارين أو صحفيين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
مات الٱلاف في الصين و ايران و ايطاليا و ليس المغاربة مخلوقات فضائية.
حتى وزير دفاع أقوى دولة في العالم أصابه الفيروس.