وزير دفاع أمريكا في الحجر الصحي بسبب كورونا

هسبريس - رويترز

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، وضع الوزير مايك إسبر ونائبه، دافيد نوركيست، تحت الحجر الصحي، بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

ويأتي الإعلان عن وضع إسبر ونائبه تحت الحجر الصحي، فيما اتخذت السلطات الأميركية إجراءات مشددة لوقاية المسؤولين الكبار من الإصابة بفيروس كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت متحدثة باسم الرئاسة الأميركية، أنه سيتوجّب من الآن فصاعدا فحص حرارة جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى البيت الأبيض، سواء كانوا وزراء أو مستشارين أو صحفيين.