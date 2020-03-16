كندا تغلق الحدود وتوصي السكان بملازمة المنازل

هسبريس - رويترز

أغلقت كندا حدودها أمام جميع الأجانب ما عدا المواطنين الأمريكيين اليوم الاثنين، وحث رئيس الوزراء جاستن ترودو السكان على البقاء في منازلهم للمساعدة على وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي أمام منزله، حيث يخضع لحجر صحي، "سنمنع دخول من ليسوا مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين إلى كندا".