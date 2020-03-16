الرئيس الفرنسي: نحن في حرب ضد "عدو خفي"

هسبريس من الرباط

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، إلى الحد من التنقلات غير الضرورية في فرنسا لمدة 15 يوما للحد من تفشي فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد مخالفي القرار.

وأضاف ماكرون في كلمة إلى الشعب الفرنسي: "نحن في حرب ضد عدو خفي"، مضيفا أنه سيتم تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية.

وقال ماكرون إن على الناس أن يلزموا بيوتهم وألا يخرجوا إلا للأنشطة الضرورية. وأضاف أن كل من يخالف القيود فسوف يعاقب.