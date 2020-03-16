24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3413:4117:0119:3920:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)

  2. "تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات (5.00)

  3. وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)

  4. شوارع العاصمة الرباط (5.00)

  5. هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الفرنسي: نحن في حرب ضد "عدو خفي"

الرئيس الفرنسي: نحن في حرب ضد "عدو خفي"

الرئيس الفرنسي: نحن في حرب ضد "عدو خفي"
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 20:11

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، إلى الحد من التنقلات غير الضرورية في فرنسا لمدة 15 يوما للحد من تفشي فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد مخالفي القرار.

وأضاف ماكرون في كلمة إلى الشعب الفرنسي: "نحن في حرب ضد عدو خفي"، مضيفا أنه سيتم تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية.

وقال ماكرون إن على الناس أن يلزموا بيوتهم وألا يخرجوا إلا للأنشطة الضرورية. وأضاف أن كل من يخالف القيود فسوف يعاقب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - المواطن هشام الاثنين 16 مارس 2020 - 20:29
وقام بتعليق فواتير الماء، الكهرباء، الغاز، الكراء لشهر كامل!
هدا اظافة الى أن الموظفين المتضررين من البطالة الجزئية سيحصلون على أجروهم كاملة
ويجي السي العثماني ويقول ليك المغرب أحسن من فرنسا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
2 - محسن الاثنين 16 مارس 2020 - 20:31

راه قال بلي الشعب ماغاديش يخلص الكراء ماغاديش يخلص الضو و الماء و الغاز، و قال بلي الدولة الفرنسية غادي تعاون كل المقاولات الصغرى و الكبرى... و قال بلي فرنسا حطات 300 مليار اورو لخدمة الشعب.....
و قال بلي فرنسا مغاديش تتخلى على المواطنين ديالها...... و ختاما قال تحيا الجمهورية و تحيا فرنسا.
الله يصاوب و الله يحفض الشعب المغربي، و الله يحفض جميع الأمم.
السلام عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
3 - الصحراء المغربية الاثنين 16 مارس 2020 - 20:39
"نحن في حرب ضد عدو خفي" يقول ماكرون!! أما نحن في المغرب في حرب ضد عدو خفي وعدو مرئي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
4 - oujda 48 الاثنين 16 مارس 2020 - 20:47
قرار صائب يجب الضرب من حديد على من يخالف الاوامر الحجر الصحي والبقاء في المنازل ونشر الجيش والخروج الي للضروروة الله يحفض الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
5 - Amir الاثنين 16 مارس 2020 - 20:55
هنا يتبين قيمه المواطن الفرنسي في نضر الدولة الفرنسية و قيمه المواطن المغربي في نضر المخزن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
6 - czeck الاثنين 16 مارس 2020 - 20:57
ٱتوقع أن يقوم الجيش بنفس الخطوة هنا في المغرب. لأنه إن لم ينزل الجيش إلى الأزقة فلن يُردَع المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - ahmad الاثنين 16 مارس 2020 - 20:59
بانسبة لتعليق الفواتير و الكراء. فهدا فقط الشركات و المقاولات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
8 - كواطن الاثنين 16 مارس 2020 - 21:36
هل الحكومة ستتخد اجراءات مشابهة للاجراءات التي اخدتها فرنسا وتضمن استمرارية الدخل لعمال المقاهي والمطاعم والحمامات وتاخير اداء الاقساط البنكية الخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.