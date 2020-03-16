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فرنسا تنشر الجيش أمام تفشي فيروس "كورونا"
الاثنين 16 مارس 2020 - 20:18
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، نشر عناصر الجيش في مناطق تفشي فيروس "كورونا" بفرنسا، للمساعدة في نقل المصابين.
وأضاف ماكرون في كلمة إلى الشعب الفرنسي، أنه سيتم إغلاق فضاء "شينغن" والحدود مع الدول الأوروبية للحد من انتشار فيروس "كوفيد 19".