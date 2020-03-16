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الرئيسية | خارج الحدود | تسجيل 6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

تسجيل 6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

تسجيل 6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الجزائر
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 16 مارس 2020 - 20:15

أعلنت اليوم الاثنين، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ليرتفع العدد إلى 60 حالة مؤكدة بالبلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها تتوزع على أربع ولايات من بينها العاصمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mostafa الاثنين 16 مارس 2020 - 21:03
الله يحفظنا و يحفظ اخواننا الجزائريين من البلاء
و يحفظ جميع الناس الذين لا يؤذون غيرهم مهما كانت ديانتهم او جنسهم
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