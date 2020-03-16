تسجيل 6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

هسبريس - د .ب .أ

أعلنت اليوم الاثنين، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ليرتفع العدد إلى 60 حالة مؤكدة بالبلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها تتوزع على أربع ولايات من بينها العاصمة.