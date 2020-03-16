ترامب يتوقع نهاية "كورونا" في يوليوز وغشت

هسبريس من الرباط

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، نهاية انتشار وباء "كورونا" (كوفيد 19) في الولايات المتحدة خلال شهري يوليوز وغشت المقبلين.

ودعا ترامب في مؤتمر صحافي، الأمريكيين إلى تفادي التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص، مؤكدا أن الاقتصاد الاميركي "قد يكون" متجها نحو الانكماش بسبب تفشي الوباء.

وفي سياق متصل أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين 3536 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 1858 حالة عما أعلنته في 13 مارس الجاري وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 27 ليصبح 68 حالة.

ويتضمن أحدث إحصاء 49 حالة بين أشخاص عادوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الفيروس.