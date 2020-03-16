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كُتّاب وآراء
ترامب يتوقع نهاية "كورونا" في يوليوز وغشت
توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، نهاية انتشار وباء "كورونا" (كوفيد 19) في الولايات المتحدة خلال شهري يوليوز وغشت المقبلين.
ودعا ترامب في مؤتمر صحافي، الأمريكيين إلى تفادي التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص، مؤكدا أن الاقتصاد الاميركي "قد يكون" متجها نحو الانكماش بسبب تفشي الوباء.
وفي سياق متصل أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين 3536 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 1858 حالة عما أعلنته في 13 مارس الجاري وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 27 ليصبح 68 حالة.
ويتضمن أحدث إحصاء 49 حالة بين أشخاص عادوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الفيروس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
نتمنا من الناس تلتازم بشروط السلامة
أهذا ما كان يقصده فعلا بالشعار الذي رفعه في حملته الإنتخابية (أمريكا أولا )
أم كان يقصد ( أنا وبعدي الطوفان ) ؟
تجيك الموت اونتناو منك
اكبر يهودي خبيث على وجه الارض
ترامب يتوقع نهاية "كورونا" في يوليوز وغشت !!! و عيق البريق