24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3413:4117:0119:3920:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)

  2. "تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات (5.00)

  3. وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)

  4. شوارع العاصمة الرباط (5.00)

  5. هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يتوقع نهاية "كورونا" في يوليوز وغشت

ترامب يتوقع نهاية "كورونا" في يوليوز وغشت

ترامب يتوقع نهاية "كورونا" في يوليوز وغشت
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 20:52

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، نهاية انتشار وباء "كورونا" (كوفيد 19) في الولايات المتحدة خلال شهري يوليوز وغشت المقبلين.

ودعا ترامب في مؤتمر صحافي، الأمريكيين إلى تفادي التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص، مؤكدا أن الاقتصاد الاميركي "قد يكون" متجها نحو الانكماش بسبب تفشي الوباء.

وفي سياق متصل أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين 3536 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 1858 حالة عما أعلنته في 13 مارس الجاري وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 27 ليصبح 68 حالة.

ويتضمن أحدث إحصاء 49 حالة بين أشخاص عادوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Elouafi الاثنين 16 مارس 2020 - 21:03
الوحيد في الكون للي يقدر يكون فيه الفيروس وما يصرحوش بها ( مايرضاش )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - anas الاثنين 16 مارس 2020 - 21:05
فاتذهب الى الجحيم انت و توقعاتك! الله بوحدو لي عارف وقتاش ايمشي هاد الفيروس.
نتمنا من الناس تلتازم بشروط السلامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
3 - سليمة الاثنين 16 مارس 2020 - 21:06
لا يمكن التحكم ب فيروس
داكشي بيد الله وحده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
4 - fati الاثنين 16 مارس 2020 - 21:07
انقلب السحر على الساحر ايها الساحر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
5 - فهد الاثنين 16 مارس 2020 - 21:11
من المفارقات الغريبة أنه في الوقت الذي نسمع أن بيل كَيتس تبرع بجزء كبير من ثروته لصالح الأعمال الخيرية وقدم استقالته نهائيا من إدارة شركة مايكروسوفت للتفرغ للأعمال الإنسانية ، نجد أن ترامب يسعى بكل الوسائل لاحتكار اللقاح ضد كوفيد19 الذي يضرب العالم .
أهذا ما كان يقصده فعلا بالشعار الذي رفعه في حملته الإنتخابية (أمريكا أولا )
أم كان يقصد ( أنا وبعدي الطوفان ) ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
6 - سفح الجبل الاثنين 16 مارس 2020 - 21:13
حتى انا اتوقع نهايتك قبل متم هذه السنة يا ترامب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
7 - Trump اكبر يهودي الاثنين 16 مارس 2020 - 21:15
الله اعطيك كورونا اسي ترامب على قد نيتك
تجيك الموت اونتناو منك
اكبر يهودي خبيث على وجه الارض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
8 - Elouafi الاثنين 16 مارس 2020 - 21:19
كما أتى في الخبر السابق ( أمريكا تبدأ في اختبار لقاح ضد "كورونا" على البشر ) و تلاه خبر جديد (
ترامب يتوقع نهاية "كورونا" في يوليوز وغشت !!! و عيق البريق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
9 - MAROCAIN الاثنين 16 مارس 2020 - 21:27
Je suis sur qu il vont trouver un vaccin, car c u ne affaire de centaine de milliards de dollard!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.