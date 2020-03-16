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الرئيسية | خارج الحدود | حالتا وفاة و40 إصابة جديدة بكورونا في مصر

حالتا وفاة و40 إصابة جديدة بكورونا في مصر

حالتا وفاة و40 إصابة جديدة بكورونا في مصر
هسبريس - رويترز
الاثنين 16 مارس 2020 - 21:23

قالت وزارة الصحة المصرية في بيان إن البلاد سجلت اليوم الاثنين حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى أربع حالات.

وأضاف البيان أن حالتي الوفاة لألماني عمره 72 عاما في محافظة الأقصر والأخرى لمصري عمره 50 عاما من محافظة الدقهلية.

وأشار البيان إلى تسجيل 40 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 166 حالة.

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