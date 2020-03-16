"إجراءات كورونا" .. فرنسا تنشر 100 ألف شرطي

هسبريس - رويترز

قال وزير الداخلية الفرنسي إن فرنسا ستنشر 100 ألف شرطي لتطبيق إجراءات الإغلاق التي أمر بها الرئيس إيمانويل ماكرون لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال الوزير كريستوف كاستانير إن مخالفي الإجراءات يواجهون غرامة تصل إلى 135 يورو.

كان ماكرون قد قال في وقت سابق إن على الناس التزام بيوتهم إلا للضرورة.