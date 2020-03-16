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الرئيسية | خارج الحدود | "إجراءات كورونا" .. فرنسا تنشر 100 ألف شرطي

"إجراءات كورونا" .. فرنسا تنشر 100 ألف شرطي

"إجراءات كورونا" .. فرنسا تنشر 100 ألف شرطي
هسبريس - رويترز
الاثنين 16 مارس 2020 - 23:05

قال وزير الداخلية الفرنسي إن فرنسا ستنشر 100 ألف شرطي لتطبيق إجراءات الإغلاق التي أمر بها الرئيس إيمانويل ماكرون لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال الوزير كريستوف كاستانير إن مخالفي الإجراءات يواجهون غرامة تصل إلى 135 يورو.

كان ماكرون قد قال في وقت سابق إن على الناس التزام بيوتهم إلا للضرورة.

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