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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تعلن حالتي كورونا قادمتين من المغرب

السعودية تعلن حالتي كورونا قادمتين من المغرب

السعودية تعلن حالتي كورونا قادمتين من المغرب
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 16 مارس 2020 - 23:15

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها حالات قالت إنها قادمة من المغرب.

وأوضحت الوزارة أنه تم اليوم تسجيل حالتين قادمتين من المغرب، هما الآن معزولان بمنشأة صحية في جازان.

وسجلت الوزارة أيضا أربع حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا وفرنسا وسويسرا والأردن، تم عزلهم بمنشأة صحية في الرياض.

كما تم تسجيل أربع حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطنين قادمين من سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا، هم الآن معزولون بمنشآت صحية في جدة، وحالة لمقيم أفغاني قادم من أفغانستان تم عزله بمنشأة صحية في جدة.

وسجلت الوزارة حالتين في مكة المكرمة؛ الأولى لمواطن قادم من تركيا والثانية لمقيم مصري، تم عزلهما في منشأة صحية.

وبذلك يصبح العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا الجديد 133 حالة، كان قد تعافى منها ست حالات، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.

وسبق لوزارة الرياضة السعودية أن أعلنت تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات، وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، ابتداءً من الأحد وحتى إشعار آخر، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت حكومة المملكة العربية السعودية أيضا تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الأحد، ضمن جهودها للسيطرة على الفيروس، مشيرة إلى أن الأسبوعين يعتبران "إجازة رسمية استثنائية للمواطنين (السعوديين) والمقيمين (الأجانب) الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - هشام الاثنين 16 مارس 2020 - 23:21
ياوطني الحبيب يا اخواننا الاحباب الله يحفظنا جميعا السعودية اسمعو ما قالت ان كان كلام صحيح فلنا الله هو منجينا على ما اظن ان المغرب به حالات كثيرة غير مشخصة
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2 - وادي زم الاثنين 16 مارس 2020 - 23:21
الله الله لخبار ولاة تجينا من برا.. لطفك يا ألله . الله يحد الباس
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3 - ADAM الاثنين 16 مارس 2020 - 23:23
وجب تحسين عملية الكشف عن الفيروس مع محاولة تعميمه كما وقع في كوريا الجنوبية لأنه على ما يبدو أن الفيروس إنتشر بشكل واسع بالمغرب يجب فقط ضمان عدم إصابته لكبار السن و المرضى ذوي ضعف في المناعة عموما!
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4 - hous ine الاثنين 16 مارس 2020 - 23:23
صافي كملات ولينا نصدرووه كاع السلامة ياربي الله يلطف بنا
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5 - نجيم الاثنين 16 مارس 2020 - 23:24
في هذه الحالة يجب على السلطات التحري على هذه الحالتين مع اسرهم في المغرب واجراء فحوصات لهم وفي اقصى سرعة
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6 - rida الاثنين 16 مارس 2020 - 23:25
طالماا حاللت المغرب وصلت للسعودية اذن المعرب عنده كثر من 37 حالة.
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7 - محمد لعيوني الاثنين 16 مارس 2020 - 23:25
اريد ان اسالكم عن روسيا اين اختفت .ةلا خالة سمعت بها ام انني خاطئ.دول كتيرة لازالت مختفية.البرتغال.وووو
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