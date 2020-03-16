السعودية تعلن حالتي كورونا قادمتين من المغرب

هسبريس - أمال كنين

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها حالات قالت إنها قادمة من المغرب.

وأوضحت الوزارة أنه تم اليوم تسجيل حالتين قادمتين من المغرب، هما الآن معزولان بمنشأة صحية في جازان.

وسجلت الوزارة أيضا أربع حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا وفرنسا وسويسرا والأردن، تم عزلهم بمنشأة صحية في الرياض.

كما تم تسجيل أربع حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطنين قادمين من سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا، هم الآن معزولون بمنشآت صحية في جدة، وحالة لمقيم أفغاني قادم من أفغانستان تم عزله بمنشأة صحية في جدة.

وسجلت الوزارة حالتين في مكة المكرمة؛ الأولى لمواطن قادم من تركيا والثانية لمقيم مصري، تم عزلهما في منشأة صحية.

وبذلك يصبح العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا الجديد 133 حالة، كان قد تعافى منها ست حالات، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.

وسبق لوزارة الرياضة السعودية أن أعلنت تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات، وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، ابتداءً من الأحد وحتى إشعار آخر، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت حكومة المملكة العربية السعودية أيضا تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الأحد، ضمن جهودها للسيطرة على الفيروس، مشيرة إلى أن الأسبوعين يعتبران "إجازة رسمية استثنائية للمواطنين (السعوديين) والمقيمين (الأجانب) الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات".