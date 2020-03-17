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الرئيسية | خارج الحدود | مسؤول هولندي يتوقع إصابة أغلب السكان بكورونا

مسؤول هولندي يتوقع إصابة أغلب السكان بكورونا

مسؤول هولندي يتوقع إصابة أغلب السكان بكورونا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 00:05

قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، الإثنين في خطاب متلفز إلى الأمة، إن غالبية السكان في هولندا سيصابون بفيروس كورونا، لكنه استبعد إغلاقا تاما للبلاد.

وقال روتي إن حكومته تريد تطوير "مناعة جماعية" بانتظار إيجاد لقاح، وذلك بعدم حماية الأشخاص الأقل ضعفا من الإصابة بالفيروس والاكتفاء بحماية المسنين والمرضى منه.

وفي أول خطاب من نوعه لرئيس وزراء هولندي منذ الأزمة النفطية في سبعينيات القرن الماضي، قال روتي إن هذا الأمر قد يستغرق "أشهرا أو أكثر".

وتفرض هولندا قيودا هي الأكثر تشددا منذ انتهاء الحرب العالمية، تتضمن إقفال المدارس والمطاعم والمقاهي.

وقال روتي بكل جدية: "الحقيقة أن قسما كبيرا من الهولنديين سيصاب بفيروس كورونا. هذا ما ينبئنا به الخبراء"، لكنّه أضاف، على عكس إيطاليا وإسبانيا اللتين فرضتا قيودا صارمة على التنقل لكبح تفشي الفيروس، أن هولندا لن تشهد "إغلاقا تاما".

واعتبر أن فرض قيود كتلك "يعني إغلاق البلاد لعام أو أكثر، مع كل ما يرافق ذلك من تداعيات"، موردا أن الفيروس "يمكن أن يعاود الظهور مباشرة بعد رفع التدابير".

وأعلنت هولندا تسجيل 1413 إصابة بكوفيد-19، بينها 24 وفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - فلان الثلاثاء 17 مارس 2020 - 00:15
هاد الشي غريب شي يقول حتى اللي بتعافا منو يرجعلو او تكون رئة ديالو خدامة غي 65% او يرجع موسمي دابا بحال الى شي مخلوق اخر غيستعمر الارض و يفرض و جودو على البشرية
شىء رهييييب
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21
2 - عادل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 00:23
هولندا هي الآن ثاني بلد اوروبي، بعد المملكة المتحدة، يتخد سياسة مناعة القطيع ضد فيروس كورونا المستجد.. هذه السياسة تعتمد بالأساس على اعطاء الأسبقية للمسنين ودوي الأمراض المزمنة في الحماية ضد الفيروس.. مما يعرض البقية له بشكل عادي تخلق معه مناعة ذاتية تمنع الإصابة به مجددا.. لكن هذا يعرض الأغلبية الساحقة للوفاة..
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16
3 - الفيلسوف الثلاثاء 17 مارس 2020 - 00:27
ذكرني بداك رئيس الوزراء البريطاني الذي قال " استعدوا لتوديع احبابكم "
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6
4 - عبدالله الثلاثاء 17 مارس 2020 - 00:29
الحمد لله على نعمة الاسلام و الله احفظ و يشافي الجميع
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17
5 - kariime الثلاثاء 17 مارس 2020 - 00:44
و علاش الصين قدرات تجاوز المرحلة و ما قالوش لشعبهم هاد الكلام
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