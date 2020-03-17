توم هانكس يغادر المستشفى عقب تجاوز كورونا

هسبريس - إفي

غادر الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون المستشفى في أستراليا، اليوم الثلاثاء، حيث كانا محتجزين منذ اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا.

وأعلن تشيت هانكس، نجل توم وريتا البالغين من العمر 63 عاما، في فيديو نشره على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أن والديه سيبقيان في حجر صحي منزلي، مؤكدا انهما باتا "أفضل كثيرا".

وكان الثنائي في زيارة إلى أستراليا للمشاركة في إنتاج فيلم سيرة ذاتية عن إلفيس بريسلي، سيخرجه باز لوهرمان، ويجسد فيه هانكس شخصية مدير أعمال أسطورة الروك آند رول الراحل.

وأعلن النجم الأمريكي بنفسه، في 12 من الشهر الجاري عبر حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي، أن الاختبارات أظهرت إصابته وزوجته بفيروس كورونا، وظلا خلال الأيام الماضية معزولين في مستشفى بولاية كوينزلاند الأسترالية.

وقد تم تعلق إنتاج الفيلم، بينما خضع باقي أعضاء الفريق لعزل صحي، وسجلت أستراليا حتى الآن 275 إصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس وخمس حالات وفاة.