24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:41
|17:01
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه الأسعار الجديدة للبنزين والغازوال في محطات الوقود بالمغرب
- سفارة المغرب بإسبانيا توصي بالتضامن والتلاحم
- المقاولة ووحدات الانتاج غير معنية بمنع التجمعات
- هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء
- "كورونا" يفرغ الشوارع ويربك سائقي سيارات الأجرة بالدار البيضاء
وصلات القنوات التلفزية بشأن فيروس كورونا "لا تتكلم الأمازيغية" (5.00)
وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)
هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ (5.00)
هسبريس تعتمد "العمل عن بعد" خلال "أزمة كورونا" ابتداء من اليوم (5.00)
- هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ - (229)
- عاجل: تسجيل 9 حالات جديدة لكورونا بالمملكة .. والحصيلة: 37 - (223)
- أخنوش يساهم بمليار درهم في "صندوق كورونا" - (189)
- كورونا في المغرب .. وفاة مسنّ وإصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 38 - (148)
- "كورونا" يدفع المغرب إلى جمع التبرعات من المواطنين والمقاولات - (119)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توم هانكس يغادر المستشفى عقب تجاوز كورونا
غادر الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون المستشفى في أستراليا، اليوم الثلاثاء، حيث كانا محتجزين منذ اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا.
وأعلن تشيت هانكس، نجل توم وريتا البالغين من العمر 63 عاما، في فيديو نشره على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أن والديه سيبقيان في حجر صحي منزلي، مؤكدا انهما باتا "أفضل كثيرا".
وكان الثنائي في زيارة إلى أستراليا للمشاركة في إنتاج فيلم سيرة ذاتية عن إلفيس بريسلي، سيخرجه باز لوهرمان، ويجسد فيه هانكس شخصية مدير أعمال أسطورة الروك آند رول الراحل.
وأعلن النجم الأمريكي بنفسه، في 12 من الشهر الجاري عبر حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي، أن الاختبارات أظهرت إصابته وزوجته بفيروس كورونا، وظلا خلال الأيام الماضية معزولين في مستشفى بولاية كوينزلاند الأسترالية.
وقد تم تعلق إنتاج الفيلم، بينما خضع باقي أعضاء الفريق لعزل صحي، وسجلت أستراليا حتى الآن 275 إصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس وخمس حالات وفاة.