الجزائر تعلن خامس وفاة بسبب تفشي جائحة كورونا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة واصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5 من جملة 60 حالة مؤكدة.

من جهة أخرى؛ قالت الرئاسة الجزائرية إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيتوجه مساء اليوم بخطاب إلى الشعب حول الوضع الراهن في البلاد، ويرجح أن يتناول الوضعية الصحية بعد تطورات "كورونا".