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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تعلن خامس وفاة بسبب تفشي جائحة كورونا

الجزائر تعلن خامس وفاة بسبب تفشي جائحة كورونا

الجزائر تعلن خامس وفاة بسبب تفشي جائحة كورونا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:55

أعلنت وزارة الصحة واصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5 من جملة 60 حالة مؤكدة.

من جهة أخرى؛ قالت الرئاسة الجزائرية إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيتوجه مساء اليوم بخطاب إلى الشعب حول الوضع الراهن في البلاد، ويرجح أن يتناول الوضعية الصحية بعد تطورات "كورونا".

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1 - مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:17
الله يحفظ المغرب والمغاربة وجيراننا والمسلمين أجمعين في هده الاوقات الصعبة يا رب.
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