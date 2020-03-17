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ارتفاع كبير للإصابات المؤكدة بـ"كورونا" في إسبانيا
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:10
أعلن مركز الطوارئ الصحية الإسباني، اليوم الثلاثاء، تسجيل تسارع كبير في عدد المصابين بـ"كورونا" عبر أرجاء المملكة الإيبيرية.
وذكر المصدر نفسه أن الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" قد طالت 11.778 شخصا، بينما الوفايات محصورة في 491 حتى الآن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - fahem الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:22
احسن حاجة دارها المغرب هي سد الحدود على هاذ الدول المريضة بالفيروس.
2 - Noureddine الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:27
لاحول ولا قوة الا بالله تنفع لتسعين داء الهم لطف بنا
3 - براهيم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:30
اللهم حفظ المغرب اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. مزيد من المسؤولية اخوتي المغاربة. المصيبة ستكون في كترة العدد لذالك كلما كانت العدد سنكون فب أما بأذن الله تعالى
4 - AMIR الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:31
لا يجب ان نتجاهل ان عدد الذين غادرو المستشفيات بعد تم علاجهم قفز الى الضعف من البارحه الى اليوم حيث وصل عددهم الف شخص بعد ان كان خمسمئة وثلاثون مريضا البارحه.
عدد الاصابات ستزيد بشكل كبير في الاسبوعين القادمين . لكن هدف السلطات الصحيه الاسبانيه في المرحله الاؤلى هو ان يكون عدد الذين يتم علاجهم اكثر من المصابين وذالك تمهيدا للسيطرة ولو جزئيا على انتشار الفيروس ثم شبه كليا لاحقا وهذا طبعا قد يتطلب وقتا اقله شهرين .
عدد الاصابات ستزيد بشكل كبير في الاسبوعين القادمين . لكن هدف السلطات الصحيه الاسبانيه في المرحله الاؤلى هو ان يكون عدد الذين يتم علاجهم اكثر من المصابين وذالك تمهيدا للسيطرة ولو جزئيا على انتشار الفيروس ثم شبه كليا لاحقا وهذا طبعا قد يتطلب وقتا اقله شهرين .
5 - حداوي مغربي مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:32
نسأل الله رحمته...أصبح الآن من الضروري تطويق المناطق الشمالية المحتلة من طرف اسبانيا و قفل جميع المعابر و المسالك الجنوبية
6 - باحثة اجتماعية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:40
شيء عادي في الدول اللتي لها منظومة صحية فعالة طيلة السنة، وليس فقط في زمن الكرونة. المواطن يعرف أين يذهب وبمن يتصل في حالة إحساسه بتغير في صحته. عندنا نجري فحوصات في المطارات والفنادق الراقية فقط. مازلنا نظن أن الكرونة تأتي من الخارج، بينما قد تكون وصلت الكاريانات والأرياف. على الدولة إقامة خيام لفحص المواطنين وطرق ابواب البيوت. تماما كما يفعلون أيام الإنتخابات.
7 - رشيد اسبانيا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:44
رسالة إلى: اذا كان احد الاسبان يقرأ هسبريس، يجب اجبار العمال بتطبيق المسفات في العمل وبالخصوص في الأشياء الأولية التي تتصدر رقم 1 اذا اردتم الأسواق لا يقل ولا ينقطع فيها السلع.
البعض لا يهتم ولا يخشى ولا يحترم هذه النصائح وربما الكثير.
الشعب لا يعين الحكومة.
البعض لا يهتم ولا يخشى ولا يحترم هذه النصائح وربما الكثير.
الشعب لا يعين الحكومة.
8 - pantaya الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:51
يبدو ان اغلبية المواطنين لا يدركون ما نحن مقبلون عليه ويتضح ذلك في عدم احترام شروط السلامة و الوقاية تفاديا لتفشي الفيروس،ولهذا نحتاج الى اعلان حالة الطوارئ اجباريا لا اختياريا
9 - الصحراء المغربية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:54
الحدود مع الجارة الموريطلنية باقية مفتوحة!! ماذا تنتضرون؟؟
10 - شوف تشوف الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:56
معانات دول محور الشر المتآمرين على الأمة : الرئيس الأمريكي دونالد ترومب يعلن حالة الطوارئ في البلاد ويطلب 50 مليار دولار لمواجهة كورونا ،والرئيس الصيني يقول نواجه معركة خطيرة ضد فيروس شيطاني، والرئيس الفرنسي يصرح بأن بلاده تمر بأسوأ كارثة صحية على الإطلاق ، ورئيسة الوزراء الألمانية ميركل تقول نتوقع بأن يصاب 70 في المئة من السكان بهذا الفيروس القاتل ،رئيس الوزراء الإيطالي يصرح لقد فقدنا السيطرة على كورونا ،ورئيس الوزراء البريطاني يقول تجهزوا لتفقد أحبة لكم قبل فوات الأوان، تأملوا كيف أذل الله البشرية جمعاء وسلط عليهم مخلوق ضعيف من مخلوقاته لا يرى بالعين المجردة إرتعدت فرائس الجبابرة خوفا وإنكسرت الأمم أمامه ذلا أليس في هذا عبرة وموعظة بسببه إنهارت أسواق المال وتوقفت عجلة الإقتصاد وإنهزمت الرأسمالية وتهاوت التيكنولوجيا فأين قادات الدول العظمى صناع القرار من الفتن والحروب أين مجلس الأمن والفيتو اليوم لا عظيم إلا المهيمن الجبار ،، اللهم إرحمنا برحمتك وأعدنا من الجنون والبرص والجدام ومن سيئ الأسقام اللهم إصرف عنا الوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين !!
11 - ashraf الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:59
لا زال عدد المصابين في ارتفاع مضطردللاسف الشديد رغم الإجراءات الاحترازية المتشدد التي قامت بها الدولة الاسبانية من اجل الحد من انتشار هذا الوباء الفتاك ، بعد إغلاق المدارس و الجامعات والمطاعم و المقاهي و المتاحف و إلغاء كل الأنشطة الثقافية و السياسة ... الأطفال في منازلهم لا يسمح لهم بالخروج ، الآباء لا يخرجون الا للضرورة القصوى وإذا ما تم توقيفه من طرف الشرطة و هو يتنزه يتم توقيفه و أدائه لغرامة تصل الى 600€ .... رسالتي الى إخواني المغاربة .. يجب أخد الأمور بمزيد من الجدية اذا ما انتشر المرض لا قدر الله الأمور ستكون كارثية ... الحكومة بطيئة في تعاملها مع هذا الحدث الخطير .. لذا على المواطنين ان يتحلوا بالجدية و ان يلتزموا بقيم المواطنة و التكافل " وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الاثم و العدوان" حذاري ثم حذاري الأمور لا تبشر بخير وهذا الوضع ممكن ان يدوم أسابيع بل أشهر... ما يتم إعلانه على المستوى الرسمي المغربي هي فقط حالات تم فحصها فما بالك الحالات التي لم تكتشف بعد و هي منتشرة في المجتمع لهذا يجب الاحتياط و الابتعاد عن التجمعات ...
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