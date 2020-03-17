ارتفاع كبير للإصابات المؤكدة بـ"كورونا" في إسبانيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن مركز الطوارئ الصحية الإسباني، اليوم الثلاثاء، تسجيل تسارع كبير في عدد المصابين بـ"كورونا" عبر أرجاء المملكة الإيبيرية.

وذكر المصدر نفسه أن الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" قد طالت 11.778 شخصا، بينما الوفايات محصورة في 491 حتى الآن.