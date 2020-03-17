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كورونا يستدعي الحجر الصحي على حكومة بولندا
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 13:35
وُضعت الحكومة البولندية في الحجر الصحي بعد تأكد إصابة وزير البيئة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن مدير مكتب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء.
وقال ميكال دفورسزيك للإذاعة العامة: "شارك جميع أعضاء الحكومة بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، في 10 مارس، وخضعوا لفحوصات ستعرف نتائجها اليوم. وحتى ذلك الحين يخضع الجميع للحجر".