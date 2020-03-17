كورونا يستدعي الحجر الصحي على حكومة بولندا

هسبريس - أ.ف.ب

وُضعت الحكومة البولندية في الحجر الصحي بعد تأكد إصابة وزير البيئة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن مدير مكتب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وقال ميكال دفورسزيك للإذاعة العامة: "شارك جميع أعضاء الحكومة بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، في 10 مارس، وخضعوا لفحوصات ستعرف نتائجها اليوم. وحتى ذلك الحين يخضع الجميع للحجر".