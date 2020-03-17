الجيش يراقب المدن بعد تفشي "كورونا" في الأردن

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أنها ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في جميع أنحاء البلاد؛ في إطار الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

يأتي هذا بينما نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع، في المملكة، إلى 33 حالة بعد تسجيل أربع حالات إصابة جديدة.

وقالت الوزارة نفسها، وفق الوكالة، إن الحالات الجديدة المؤكدة هي لمواطنين أردنييّن خالطوا مصابين.