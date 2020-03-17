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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش يراقب المدن بعد تفشي "كورونا" في الأردن

الجيش يراقب المدن بعد تفشي "كورونا" في الأردن

الجيش يراقب المدن بعد تفشي "كورونا" في الأردن
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 13:30

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أنها ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في جميع أنحاء البلاد؛ في إطار الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

يأتي هذا بينما نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع، في المملكة، إلى 33 حالة بعد تسجيل أربع حالات إصابة جديدة.

وقالت الوزارة نفسها، وفق الوكالة، إن الحالات الجديدة المؤكدة هي لمواطنين أردنييّن خالطوا مصابين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - yassin الثلاثاء 17 مارس 2020 - 13:48
هادشي اللي خاصو يكون فالمغرب الجيش يخرج للشارع و فرض حظر التجوال إلا للضرورة
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2 - قصراوي مهتم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:30
علاش لا حتى ف المغرب ؟ راه غالبية الشعب مامسوقاش لهاذ الوباء الجائحة
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2
3 - غير دايز الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:44
الدولة العربية فريدة من نوعها في العالم ...وهذا اجراء لم يسبق وان اتخذته اي دولة في العالم ومنها الدول التي عرفت وتعرف انتشار واسع للفيروس كايطاليا واسبانيا بل حتى الصين التي توصف انها دولة شمولية تنعدم فيها الحريات ....حيث ان كل تلك الدول اكتفت فقط بتوسيع صلاحيات الشرطة والدرك وزيادة عددها لمنع التجوال والخروج من المنازل ...اما الجيش فاكتفى بنصب مستشفيات ميدانية تعمل فيها الصحة العسكرية وبتوفير الامدادات والاغذية والاغطية لمراكز الايواء عبر فيالق الهندسة العسكرية فيما يساعد بقية افراد الجيش الشرطة والدرك والصحة في عملهم اليومي الذي يتضاعف وقت الازمات !!!
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