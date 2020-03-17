24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:41
|17:01
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه الأسعار الجديدة للبنزين والغازوال في محطات الوقود بالمغرب
- سفارة المغرب بإسبانيا توصي بالتضامن والتلاحم
- المقاولة ووحدات الانتاج غير معنية بمنع التجمعات
- هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء
- "كورونا" يفرغ الشوارع ويربك سائقي سيارات الأجرة بالدار البيضاء
وصلات القنوات التلفزية بشأن فيروس كورونا "لا تتكلم الأمازيغية" (5.00)
وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)
هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ (5.00)
هسبريس تعتمد "العمل عن بعد" خلال "أزمة كورونا" ابتداء من اليوم (5.00)
- هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ - (229)
- عاجل: تسجيل 9 حالات جديدة لكورونا بالمملكة .. والحصيلة: 37 - (223)
- أخنوش يساهم بمليار درهم في "صندوق كورونا" - (189)
- كورونا في المغرب .. وفاة مسنّ وإصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 38 - (148)
- "كورونا" يدفع المغرب إلى جمع التبرعات من المواطنين والمقاولات - (119)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجيش يراقب المدن بعد تفشي "كورونا" في الأردن
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أنها ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في جميع أنحاء البلاد؛ في إطار الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.
يأتي هذا بينما نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع، في المملكة، إلى 33 حالة بعد تسجيل أربع حالات إصابة جديدة.
وقالت الوزارة نفسها، وفق الوكالة، إن الحالات الجديدة المؤكدة هي لمواطنين أردنييّن خالطوا مصابين.