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كُتّاب وآراء
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السعودية تقرر إيقاف الصلاة في مساجد المملكة
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:40
قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة قررت وقف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد باستثناء الحرمين الشريفين في مكة والمدينة وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ونقلت الوكالة عن هيئة كبار العلماء قولها "يسوغ شرعا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الآذان ويستثني من ذلك الحرمان الشريفان".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - هشام الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:51
توقف الدين و استسلم ليحل العلم المشكل و المتدينين سيشترون الحل بمالهم ان وجد و ينسبون النجات للالاه و يقولون ذكرت في ديننا قبل زمان هذه هي صناعة الغباء
تعليق غير لائق
-51
2 - محمد المنصوري الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:51
توقيف المساجد ليس حل بل يجب إيجاد دواء لهذا الفيروس القاتل.
تعليق غير لائق
-54
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