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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تقرر إيقاف الصلاة في مساجد المملكة

السعودية تقرر إيقاف الصلاة في مساجد المملكة

السعودية تقرر إيقاف الصلاة في مساجد المملكة
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:40

قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة قررت وقف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد باستثناء الحرمين الشريفين في مكة والمدينة وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن هيئة كبار العلماء قولها "يسوغ شرعا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الآذان ويستثني من ذلك الحرمان الشريفان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هشام الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:51
توقف الدين و استسلم ليحل العلم المشكل و المتدينين سيشترون الحل بمالهم ان وجد و ينسبون النجات للالاه و يقولون ذكرت في ديننا قبل زمان هذه هي صناعة الغباء
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-51
2 - محمد المنصوري الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:51
توقيف المساجد ليس حل بل يجب إيجاد دواء لهذا الفيروس القاتل.
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-54
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