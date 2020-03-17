السعودية تقرر إيقاف الصلاة في مساجد المملكة

هسبريس - رويترز

قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة قررت وقف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد باستثناء الحرمين الشريفين في مكة والمدينة وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن هيئة كبار العلماء قولها "يسوغ شرعا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الآذان ويستثني من ذلك الحرمان الشريفان".