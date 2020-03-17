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الرئيسية | خارج الحدود | إعفاء الأفراد والشركات من فواتير الكهرماء بالبحرين

إعفاء الأفراد والشركات من فواتير الكهرماء بالبحرين

إعفاء الأفراد والشركات من فواتير الكهرماء بالبحرين
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 17:59

أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

تشمل الإجراءات التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من أبريل المقبل، حسبما ذكرت وزارة المالية في تغريدة.

تعتزم البحرين أيضا مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار (530 مليون دولار). وسيزيد البنك المركزي قدرة الإقراض لدى البنوك 3.7 مليار دينار (9.80 مليار دولار) لتأجيل الأقساط والتمويل الإضافي للعملاء.

تعفي الحزمة كذلك المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة ثلاثة أشهر من أبريل المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - طارق الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:03
ها فين خاص فلوس الصندوق ديالنا تمشي باش الدولة تعاون الناس ماشي باش تجمعهم و منعرفوهم فين مشاو
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22
2 - Bilal الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:05
اتمنى من وزارة الداخلية المغربية ان تخرج ببلاغ مماثل
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21
3 - ملاحظ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:06
فرحت كثيرا قبل قراءة المضمون ظننت ان هذا القرار من حكومتنا
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17
4 - المهدي - خريبكة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:08
تبارك الله ... هذه هي الدولة ديال بصح لي عارفة المفهوم الصحيح ديال.. الحقوق والواجبات
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12
5 - zakaria de الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:09
نأمل ذالك ايضا ان يحدث في المغرب بذالك نعيد الكثير من الثقة في مسؤولينا
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11
6 - الوطني الحر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:10
شي وحدين غادين يقولو (اوا شوف الدول اشنو كا دير) وغادين يطمعو حتى هما يستغلوا هاد الظروف باش يلعقو ويلحسو شويا وخاصة منهم فئة (راكوم عارفين شكون هاد الفئة) فئة السعايا والطلابة والبكاية الذي يشكون دائما غلاء البصل

لكن شتان الفرق بين دولة عندها مدخول من البترول بمليارات الدولارات وسكانها لا يتعدى عددهم المليون ونصف
وبين دولة (هههه يقول عنها بعض الأغبياء بانها قادرة أن تطعم أفزيقيا بفوسفاتها سنة كاملة) دولة لا ينتج فيها الفرد سوى 3500 دولار !
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-10
7 - abdou الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:10
العقبا للمغاربة مساكن......................
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11
8 - عمر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:11
لماذا لايحدو حدواها بلدنا لان كثيرون من الأفراد فقدوا مورد رزقهم في هذه الأيام العصيبة خصوصا مستخدمي الحمامات والمقاهي والمطاعم
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11
9 - رشيد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:13
ما كرهناش حتى حنا الدير الحكومه نفس المبادرة و تصالات المغربوطلق الكنيكسيون فابور يحسسو الشعب بمزيد من الإهتمام بالإضافة إلى قفة رمضان بغيناها تفرق دابا على جميع فقراء المغرب من دار لدار
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6
10 - البوهالي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:13
وهل يفعلها المكتب الوطني للماء والكهرباء والشركات التدبيرية في المغرب ويعفون الكل من الأداء ولو لشهر مساهمة منهم في مواجهة هذه الجائحة ؟؟؟؟؟؟
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6
11 - نورالدين الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:14
عقبة لمغاربة ان شاء الله غير اتخفف علينا هاد موصيبة لي نزلت علينا
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4
12 - Riyad الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:17
مبادرة جيدة تجسد وتعبر عن روح التضامن ومساعدة المواطن اوقات الشدة والأزمات من طرف الدولة... هل تخطوا الدولة المغربية نفس الخطوة وتضيف إليها تأجيل سداد الديون البنكية الشهرية للمواطن إلى فترة جلاء هذا البلاء إن شاء الله؟
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2
13 - خالد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:18
الدولة خاصها تدير بحال إيطاليا و إسبانيا: توقف فاتورات الماء و الضوء و التليفون و الكراء و كريدي بنك cnss حتى دوز هاد الازمة. العاملون في المقاهي و الحمامات و مراكز الترفيه توقفت أرزاقهم و استمرار الفواتير و الاقساط البنكية يهدد استقرارهم الاجتماعي
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3
14 - العريشي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:22
أبار النفط الغربيين ينقبون ويخرجون النفط و يبيعونه ويشترون الأكل و الفساتن و يبنون طرقهم و مطاراتهم و مساكنهم وووو الخليجيين يعرفون حاجة واحدة دفع الفاتورات
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2
15 - MOHAMED الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:23
17 مليار اين نحن منها لمادا الحكومة لاتفعل مت البحرين
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1
16 - ayoubi hassan الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:26
هده هي الدول التي تحترم شعبها ونتمنى من المسؤولين المغاربة لن يتخدوا نفس القرار
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1
17 - مغترب الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:40
خاص الدولة المغربية تقوم بنفس الشيء خاصة مع إغلاق المقاهي و المطاعم و الحمامات.... الملايين من المغاربة مشردين الآن نطالب بالإعفاء من فواتير الكهرماء و الأنترنيت و إلغاء الضريبة على المقاولات الصغيرة و المتوسطة و الرفع منها بالنسبة للكبيرة و اقرار الضريبة على الثروة و تجريم الثراء الفاحش
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