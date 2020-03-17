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كُتّاب وآراء
إعفاء الأفراد والشركات من فواتير الكهرماء بالبحرين
أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
تشمل الإجراءات التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من أبريل المقبل، حسبما ذكرت وزارة المالية في تغريدة.
تعتزم البحرين أيضا مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار (530 مليون دولار). وسيزيد البنك المركزي قدرة الإقراض لدى البنوك 3.7 مليار دينار (9.80 مليار دولار) لتأجيل الأقساط والتمويل الإضافي للعملاء.
تعفي الحزمة كذلك المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة ثلاثة أشهر من أبريل المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
لكن شتان الفرق بين دولة عندها مدخول من البترول بمليارات الدولارات وسكانها لا يتعدى عددهم المليون ونصف
وبين دولة (هههه يقول عنها بعض الأغبياء بانها قادرة أن تطعم أفزيقيا بفوسفاتها سنة كاملة) دولة لا ينتج فيها الفرد سوى 3500 دولار !