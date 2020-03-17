الجزائر تحظر الاحتجاجات بسبب فيروس "كورونا"

هسبريس - رويترز

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بحظر الاحتجاجات الحاشدة التي تطالب منذ أكثر من عام بإجراء إصلاحات سياسية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وسجلت الجزائر حتى الآن خمس وفيات بالإضافة إلى 60 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.