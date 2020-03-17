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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تحظر الاحتجاجات بسبب فيروس "كورونا"

الجزائر تحظر الاحتجاجات بسبب فيروس "كورونا"

الجزائر تحظر الاحتجاجات بسبب فيروس "كورونا"
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:40

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بحظر الاحتجاجات الحاشدة التي تطالب منذ أكثر من عام بإجراء إصلاحات سياسية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وسجلت الجزائر حتى الآن خمس وفيات بالإضافة إلى 60 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Corona الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:22
حظر المظاهرات اجراء ضمن 13 اجراء آخر ..هذا لتعميم الفائدة على القراء. العالم على اعتاب الفناء فلا داعي للصيد في مياه الكورونا.
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2 - طولبي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:41
الى الاخوان الجزائريين:
قليل من التبصر و التعقل نرجوكم. ليس الوقت لهذا التهور. الامر ليس بالهين انتظروا حتى تمر هذه الزمة....حفظكم و ايان رب اىعالمين
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3 - Observateur الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:54
أجزم أن حكام الجزائر سيهربون إلى الخارج إذا لم تفلح الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا بالبلاد. أتمنى السلامة والعافية للشعب الجزائري المغلوب عن أمره
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4 - SAMY الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:10
وهل اختصر خطاب السيد الرئيس على منع التجمعات مثله مثل كل الدول ومنها المملكة.?
السيد الرئيس تكلم على كل المجهودات التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار الوباء العالمى وفى مقدمتها توفير امكانيات مادية ومالية قاربت ما تقدمه دول عظمى منها اسرة الانعاش والوسائل الجد متطورة وتشديد الرقابة على السوق لمنع الفوضى وارتفاع الاسعار والحفاظ على مستوى تحسين الظروف الاجتماعية التى ما فتات تسخر لها الدولة اكثر من 33 % لدعم اسعار المواد الغذائية, المحروقات, الكهرباء, الغاز , الماء, مجانية الصحة والتعليم.
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5 - Nakpm الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:15
اليوم خرج بضعة عشرات فقط لان الحراكيين أنفسهم طالبوا بعدم الخروج
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6 - القط الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:23
احسن قرار من اجل الصالح العام حتي اصحاب الحراك طالبو بوقف المسيرات من اجل تجنب الاسواء
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