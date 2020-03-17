"كورونا" يقفل أبواب الاتحاد الاوروبي 30 يوما

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت بالإجماع الثلاثاء حظر دخول الأفراد المنتمين الى دول من خارج التكتل لثلاثين يوما بهدف الحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع عبر الفيديو مع قادة الدول الأوروبية أن الدول الأعضاء "وافقت كلها على فرض حظر" دخول "مع بعض الاستثناءات" الطفيفة، موضحة أن هذا الحظر سيسري لثلاثين يوما.