الرئيس التونسي سعيّد يعلن حظر التجوال في البلاد

هسبريس من الرباط

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم، حظر التجوال في البلاد اعتبارا من الـ6 مساء إلى 6 صباحا، وذلك لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وطالب سعيّد قوات الأمن والجيش بتسيير دوريات في كامل أنحاء البلاد لضمان تطبيق الحظر