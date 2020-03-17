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الرئيس التونسي سعيّد يعلن حظر التجوال في البلاد
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:52
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم، حظر التجوال في البلاد اعتبارا من الـ6 مساء إلى 6 صباحا، وذلك لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".
وطالب سعيّد قوات الأمن والجيش بتسيير دوريات في كامل أنحاء البلاد لضمان تطبيق الحظر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - سفح الجبل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:57
نتمنى ذالك في المغرب هناك مدن فيها تجوال
2 - سامي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:59
احسن قرار خصوصا لقوم لا يعي خطورة هذا المرض. نرجو أن يبادر المغرب ايضا. ... اللهم احفظ البلاد و العباد ...
3 - مصطفى بحبح الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:59
دليل على ان الحالة حرجة و على التعامل بجدية مع الامر
اللهم احفظ البشرية جمعاء من هذا الوباء
اللهم احفظ البشرية جمعاء من هذا الوباء
4 - hakim الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:00
هذا الحضر بدون فائدة لان الغرض هو الحد من التجمعات في وقت من الصعب ان تكون هناك تجمعات في الليل.
6 - عثمان الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:04
بادرة جيدة لكن غير كافية فسيتم جمع الفيروس خلال النهار الى البيوت
7 - اليوسفي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:05
عجيب هذا الحظر من السادسة مساء الى السادسة صباحا ، يجب ان يتم الحظر بالعكس لأن النهار هو الذي يكون فيه التجمعات اما الليل الكل يكون في بيته ، هناك إحتمال آخر ربما الرئيس التونسي اراد فقط ان يتعود التوانسة على الحظر في الليل ثم بعد ذلك يقوم بتطبيق حظر تجول كلي
8 - مواطن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:05
اجراء احترازي جيد نتمنى ان يتم تطبيق نفس القرار في بلدنا الامر اصبح جدي وعلينا اتخاد جميع الاحتياطات الازمة
9 - وطني غيور الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:07
ننتظر ذلك في المغرب بفارغ الصبر ، بنادم راه مبغاش يفهم راه الأمر خطير ، اقسم بالله الاطفال يلعبون بالكرة بجانب محلي التجاري
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