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الرئيسية | خارج الحدود | تحريك ألفي عنصر من الحرس في ولايات أمريكية

تحريك ألفي عنصر من الحرس في ولايات أمريكية

تحريك ألفي عنصر من الحرس في ولايات أمريكية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:50

قال وزير الدفاع الأميركي إنه تم تحريك ألفي عنصر من الحرس الوطني في 18 ولاية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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