السعودية تعلق حضور مقرات العمل بالقطاع الخاص

24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/03/2020
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:41
|17:02
|19:41
|20:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- إيطاليا تسجل 345 وفاة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي 2503
- ارتداء كمامات وقفازات .. تدابير لا تكفي للوقاية من "كورونا"
- نقابة تثمن تدابير بوشارب لمواجهة فيروس كورونا
- فيديو تضليلي بشأن كورونا يجر شابة إلى القضاء
- يوفنتوس يعلن إصابة "ماتويدي" بفيروس كورونا
فيديو سيدة مصابة بـ"كورونا" يتسبب في إعفاء مدير مستشفى بسلا (5.00)
الملك يترأس جلسة عمل حول مواجهة انتشار فيروس "كورونا" (5.00)
- أخنوش يساهم بمليار درهم في "صندوق كورونا" - (253)
- المغرب يسجل 6 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" .. الحصيلة: 44 - (229)
- في يوم واحد .. المغرب يجمع أكثر من 10 مليارات درهم أمام "كورونا" - (224)
- كورونا في المغرب .. وفاة مسنّ وإصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 38 - (156)
- الهولدينغ الملكي "المدى" يساهم بـ2 مليار درهم في "صندوق كورونا" - (144)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer