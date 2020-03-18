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الرئيسية | خارج الحدود | "سانوفي" تعلن نتائج واعدة لعلاج مرضى كورونا

"سانوفي" تعلن نتائج واعدة لعلاج مرضى كورونا

"سانوفي" تعلن نتائج واعدة لعلاج مرضى كورونا
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 18 مارس 2020 - 00:35

أعلنت مجوعة "سانوفي" الدوائية الفرنسية، الثلاثاء، أنّ "بلاكنيل"، الدواء المضادّ للملاريا الذي تنتجه، برهن عن نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجدّ، وبالتالي فهي مستعدّة لأن تقدّم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه، وهي كمية كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.

وقال متحدّث باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إنّه على ضوء النتائج المشجّعة لدراسة أجرتها على هذا الدواء، فإنّ "سانوفي" تتعهّد بوضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض"، مشدّداً في الوقت نفسه على أن المجموعة مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية "لتأكيد هذه النتائج".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - جريء الأربعاء 18 مارس 2020 - 00:58
اتمنى من المسؤولين، اخد العبرة، و الاعتناء بالعلماء و الباحثين، عوض المغنيات و الراقصات
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132
2 - med الأربعاء 18 مارس 2020 - 01:02
هذا خبر يبشر بالخير الله ايشاف الجميع من هاد الكارت
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6
3 - الكاشف الأربعاء 18 مارس 2020 - 01:07
أتمنى أن تستورد منه كميات وافرة علما أن لها مصنع و فرع ببلدنا ليستفيد منه المرضى من أفراد هذا الشعب العظيم
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6
4 - مغربي مؤمن متفائل الأربعاء 18 مارس 2020 - 01:08
Le laboratoire français Sanofi s'est dit prêt à offrir aux autorités françaises des millions de doses de l'anti-paludique Plaquenil, pouvant traiter potentiellement 300.000 malades, après des essais jugés "prometteurs" auprès de patients atteints du Covid-19.
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0
5 - عثمان الأربعاء 18 مارس 2020 - 01:09
اللهم شفينا وشفي أمة سيدنا محمد برحمتك يا ارحم الراحمين وتقبل دعائنا بالمستضعفين فينا. آمين وصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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2
6 - الوجدي الأربعاء 18 مارس 2020 - 01:10
سيتطلب دلك وقتا طويلا.فالخطا ارتكب عندما كان الفيروس متفشيا في الصين لم يبدل الغرب أي مجهود
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-4
7 - متتبع الأربعاء 18 مارس 2020 - 01:15
سبق و ان قال المسؤولون الصينيون ان دواء الملاريا يمكن ان يعالج من فيروس كورونا.
ويمكن ان هذه الطريقة التي فعلتها الصين للقضاء على الوباء
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3
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