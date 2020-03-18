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كُتّاب وآراء
علماء روسيا يطورون مستحضرا لمكافحة كورونا
كشفت رئيسة قسم علم الفيروسات بكلية البيولوجيا بجامعة موسكو، أولغا كاربوفا، عن تطوير العلماء الروس مستحضرا من فسيفساء التبغ لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، عن كاربوفا قولها: "العلماء ابتكروا تكنولوجيا لإنتاج جزيئات كروية تعتمد على فيروس فسيفساء التبغ غير الضار للإنسان. علاوة على ذلك، فإن سطح هذا الجسيم يمكن أن يلتصق بأي بروتين، بما في ذلك بروتين فيروس سارس COV-2، الذي تسبب في الوباء".
وأضافت كاربوفا أن الجسيمات التي تم إنشاؤها هي مناعية، وتسبب استجابة قوية في جسم الإنسان دون استخدام مواد إضافية تستعمل في تطوير لقاحات أخرى. وخلصت الى أن "الجزيئات القائمة على فيروس فسيفساء التبغ قابلة للتحلل تماما، وبعد أداء وظيفتها يتم التخلص منها من الجسم".
من جهته، أعلن عميد كلية البيولوجيا بجامعة موسكو الحكومية، عضو الأكاديمية الروسية للعلوم ميخائيل كيربيشنيكوف، أنه يمكن إنشاء نموذج أولي للقاح مضاد لفيروس (كوفيد -19) في غضون 3 أشهر. وقال: "التطوير السريع لمثل هذا اللقاح يتطلب مستوى كافيا من التمويل".