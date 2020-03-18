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الرئيسية | خارج الحدود | علماء روسيا يطورون مستحضرا لمكافحة كورونا

علماء روسيا يطورون مستحضرا لمكافحة كورونا

علماء روسيا يطورون مستحضرا لمكافحة كورونا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:30

كشفت رئيسة قسم علم الفيروسات بكلية البيولوجيا بجامعة موسكو، أولغا كاربوفا، عن تطوير العلماء الروس مستحضرا من فسيفساء التبغ لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، عن كاربوفا قولها: "العلماء ابتكروا تكنولوجيا لإنتاج جزيئات كروية تعتمد على فيروس فسيفساء التبغ غير الضار للإنسان. علاوة على ذلك، فإن سطح هذا الجسيم يمكن أن يلتصق بأي بروتين، بما في ذلك بروتين فيروس سارس COV-2، الذي تسبب في الوباء".

وأضافت كاربوفا أن الجسيمات التي تم إنشاؤها هي مناعية، وتسبب استجابة قوية في جسم الإنسان دون استخدام مواد إضافية تستعمل في تطوير لقاحات أخرى. وخلصت الى أن "الجزيئات القائمة على فيروس فسيفساء التبغ قابلة للتحلل تماما، وبعد أداء وظيفتها يتم التخلص منها من الجسم".

من جهته، أعلن عميد كلية البيولوجيا بجامعة موسكو الحكومية، عضو الأكاديمية الروسية للعلوم ميخائيل كيربيشنيكوف، أنه يمكن إنشاء نموذج أولي للقاح مضاد لفيروس (كوفيد -19) في غضون 3 أشهر. وقال: "التطوير السريع لمثل هذا اللقاح يتطلب مستوى كافيا من التمويل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - To be or not to be الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:46
اللقاح سوف يتم إنتاجه من طرف ثلاث دول وهي أمريكا،ألمانيا وفرنسا.الخبراء الألمان يعملون على تطوير إحدى اللقاحات .أمريكا تحاول أن تغري المختبر الألماني بالمال لكي يبيعوا اللقاح لأمريكا لكي يسجلوه كبراءة إختراع لأمريكا .الألمان رفضوا لإن إذا إستحودت أمريكا على اللقاح ستستغل به الدول من أجل التجارة.الألمان يقولون نحن نطور اللقاح للبشرية جمعاء.إذا ما ألمانيا إنفردت ببراءة إختراع اللقاح ستكون أرحم من أمريكا .قد يلجأ الألمان حتى التبرع باللقاح للدول الفقيرة عكس أمريكا.أتمنى من أعماق قلبي أن تنفرد به ألمانيا لأن الألمان أكثر إنسانية ورحمة لأن إذا ما إنفردت به أمريكا سوف تلجأ إلى فرض قروض على الدول الفقيرة من أجل شراء اللقاح .
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21
2 - abd الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:46
فسيفساء التبغ هادي لسمعوها المدخنين غادي ازيدو فيه حيت الاشاعة ولات كثر من الصح
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2
3 - مواطن مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:50
دواء كورونا متوفر بالمغرب في القنب الهندي ولكن المختبرات الروسية لا تريد ان تكشف هدا السر حتى لا ترتفع قيمة القنب الهندي ان البحوث اثبتت ان مستخلص القنب الهندي افضل بكثير من فسيفساء التبغ في مواجهة كورونا لان القنب الهندي يحتوي على مهدءات طبيعية غير ضارة وهو من المسكنات القاتلة لفيروس كورونا كوفيد 19
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-10
4 - جالس في بيتي الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:51
خبر مفرح والفرج قريب لكن ثلاثة أشهر كثيرة بالمقارنة مع حدة انتاشره
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4
5 - مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:51
و هاد قسم علم الفيروسات ديال المغرب ما دار والو آش كيتسنا
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