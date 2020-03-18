زامبيا تعلن عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن وزير الصحة في زامبيا شيتالو تشيلوفيا، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير الزامبي القول إن "الحالتين تعودان لرجل وزوجته عادا مؤخرا من فرنسا".