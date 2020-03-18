ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1135 في إيران

هسبريس - رويترز

قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد قفز إلى 1135 بعد رصد 147 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مضيفا أن عدد حالات الإصابة في البلاد بلغ 17361.

وقال علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة، ضمن التصريح التلفزي نفسه: "للأسف؛ رصدنا 1192 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ... من فضلكم اتبعوا التعليمات وابقوا في المنازل".