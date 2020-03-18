ترامب يعلن وجود أخبار مهمّة عن "معالجة كورونا"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء "لمناقشة أخبار مهمة من إدارة الغذاء والدواء تتعلق بالفيروس الصيني"، في إشارة منه لفيروس كورونا.

وكتب رئيس الولايات المتحدة، في تغريدة أخرى، "سأحمي بصورة كاملة رعايتكم الصحية وأمنكم الاجتماعي"، وأضاف :"بالنسبة للأشخاص العاطلين حاليا عن العمل بسبب سياسات الاحتواء المهمة والضرورية، كإغلاق الفنادق والحانات والمطاعم مثلا، الأموال ستأتي إليكم قريبا. حملتنا على الفيروس الصيني ليست خطأكم! سنكون أقوى من أي وقت مضى!".