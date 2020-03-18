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كُتّاب وآراء
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ترامب يعلن وجود أخبار مهمّة عن "معالجة كورونا"
الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:04
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء "لمناقشة أخبار مهمة من إدارة الغذاء والدواء تتعلق بالفيروس الصيني"، في إشارة منه لفيروس كورونا.
وكتب رئيس الولايات المتحدة، في تغريدة أخرى، "سأحمي بصورة كاملة رعايتكم الصحية وأمنكم الاجتماعي"، وأضاف :"بالنسبة للأشخاص العاطلين حاليا عن العمل بسبب سياسات الاحتواء المهمة والضرورية، كإغلاق الفنادق والحانات والمطاعم مثلا، الأموال ستأتي إليكم قريبا. حملتنا على الفيروس الصيني ليست خطأكم! سنكون أقوى من أي وقت مضى!".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - عمر الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:14
قريبا سيعلن ترامب أنه ربكم الأعلى ''أستغبر الله''
تعليق غير لائق
-25
2 - جمال الروداني الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:18
ترامب يحاول تلميع صورته و إستغلال معاناة الشعوب من فيروس كورونا لحصد مزيد من الشعبية لضمان ولاية ثانية .
3 - مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:18
ترامب يسميه فيروس صيني هههه بدلا من كورونا.
5 - singapore الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:20
مهمة للامريكيين فقط.ترامب لايعطي بالمجان
8 - مسمار جحا الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:21
نشم رائحة المؤامرة من خطابات ترامب و نعلن ان كبار سن مهددين بالانقراض في حالة العود،، تذكروها مني للامانة فقد يكونو هم المقصودين (الشيوخ) بهذا الفيروس و الله أعلم
9 - 5555 الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:21
من بين الشروط التي يجب أن تتوفر في الرئيس الأمريكي الابتسامة. ..ترامب لا يتوفر فيه هذا الشرط. . فهل تم انتخابه خطأ ؟ ؟
10 - خالد امير. الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:22
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم .
...... لا يهمنا الان لا ترامب ولا مختبراته ولا اطباءه.
ما يهمنا هو اتباع التعليمات الطبية والوقائية
لكي نتجاوز هذه المرحلة الصعبة .
الاثنين 9 حالات
الثلاثاء 6 حالات
اليوم ولحدود الان 5 حالات .
واتمنى الا تسجل اية حالة اليوم .
وبالتالى نكون في رقم تنازلي في تسجيل الحالات .
كما اتمنى عدم تسجيل حالات جديدة غدا
او على الاكثر تكون اقل من 5 .
...... لا يهمنا الان لا ترامب ولا مختبراته ولا اطباءه.
ما يهمنا هو اتباع التعليمات الطبية والوقائية
لكي نتجاوز هذه المرحلة الصعبة .
الاثنين 9 حالات
الثلاثاء 6 حالات
اليوم ولحدود الان 5 حالات .
واتمنى الا تسجل اية حالة اليوم .
وبالتالى نكون في رقم تنازلي في تسجيل الحالات .
كما اتمنى عدم تسجيل حالات جديدة غدا
او على الاكثر تكون اقل من 5 .
11 - التاجر اﻻمريكي !! الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:24
النتيجة النهائية معروفة، اكتشاف دواء ضد الوباء الصيني !! وﻻ ننسى ان الصين تتهم امريكا بنشر الوباء ، امريكا وترامب ﻻيهمه اﻻ المال والتجارة ، واكتشاف الدواء يعنى مﻻيير من الدولارات ستدخل إلى الخزينة اﻻمريكية !!
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