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الرئيسية | خارج الحدود | تكدس للشاحنات والسيارات بحدود الدول الأوروبية

تكدس للشاحنات والسيارات بحدود الدول الأوروبية

تكدس للشاحنات والسيارات بحدود الدول الأوروبية
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:49

تكدست السيارات والشاحنات التي تحاول دخول دول شرق الاتحاد الأوروبي، على عشرات الكيلومترات اليوم الأربعاء، بسبب القيود التي تم فرضها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعقد وزراء النقل بدول الاتحاد الأوروبي مؤتمرا، عبر تقنية الفيديو، لمناقشة هذه الأزمة. بينما قال جوانا كونسنياك، من أفراد القوات الحدودية البولندية،إن الشاحنات اضطرت للانتظار لمدة 30 ساعة عند أحد المعابر.

وكانت بولندا قد فرضت قيودا على الحدود الأحد الماضي، كما تكدست المركبات على الحدود بين بولندا وليتوانيا لساعات.

وقررت بولندا السماح بمرور السيارات في أربع نقاط عبور حدودية للمشاة، لتخفيف التكدس، كما جرى فتح نقاط عبور جديدة على الحدود مع جمهورية التشيك وليتوانيا.

وفي النمسا تكدست المركبات لمسافة 30 كيلومترا، عند نقطة عبور رئيسية مع المجر، وذلك بعد يوم من إغلاق بودابست حدودها وفقا للشرطة النمساوية.

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