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الرئيسية | خارج الحدود | أول وفاة بسبب كورونا في إفريقيا جنوب الصحراء

أول وفاة بسبب كورونا في إفريقيا جنوب الصحراء

أول وفاة بسبب كورونا في إفريقيا جنوب الصحراء
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:53

أعلنت بوركينا فاسو، اليوم الأربعاء، أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، وهي أول وفاة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أيضا.

المنسق الوطني لمكافحة الوباء، البروفسور مارسيال ويدراوغو، قال: "سجلنا وفاة مريضة في الثانية والستين من العمر، ليل أمس الثلاثاء، مصابة بداء السكري وكانت تحت الإنعاش".

وأضاف أن سبع إصابات جديدة سجلت في هذا البلد الفقير جدا في منطقة الساحل، ما يرفع عدد المرضى إلى 27؛ هم 15 امرأة و12 رجلا.

وكانت الدول الإفريقية آخر البلدان التي امتد إليها الوباء، لكنها سجلت ارتفاعا سريعا في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع إلى 576 عدد المصابين بشمال إفريقيا وجنوب الصحراء، توفي منهم 15؛ ستة في مصر وخمسة في الجزائر واثنان في المغرب وواحد في كل من السودان وبوركينا فاسو.

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