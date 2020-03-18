676 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

هسبريس - رويترز

قالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2626 حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات زادت بواقع 676 شخصا مقارنة بيوم الثلاثاء. وأعلنت بريطانيا 71 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.