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الرئيسية | خارج الحدود | ترودو يعد بدعم المتضررين من "كورونا" في كندا

ترودو يعد بدعم المتضررين من "كورونا" في كندا

ترودو يعد بدعم المتضررين من "كورونا" في كندا
هسبريس - متابعة
الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:56

وعد رئيس وزراء كناد جاستين ترودو بتقديم حزمة إجراءات لدعم المتضريين من فيروس كورونا في بلاده.

وقال "اتفقت مع الولايات المتحدة على إغلاق الحدود بين البلدين بشكل مؤقت أمام جميع الرحلات غير الضرورية".

وزاد ترودو: سنزيد الدعم لجميع الفئات العمرية لحماية المواطنين من تداعيات الوباء.

كما أعلن ترودو أن الحكومة الكندية ستمهل دافعي الضرائب إلى نهاية غشت هذا العام.

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