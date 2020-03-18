كورونا يضرب الجيش الأمريكي .. 13 إصابة جديدة

هسبريس - متابعة

أعلن البنتاغون الأمريكي بأن 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تم تسجيلها في صفوف الجيش الأمريكي.

ووفق ذات المصدر، ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 49 إصابة بين أفراد جيش الولايات المتحدة الأمريكية.