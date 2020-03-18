ترامب يُفَعل قانون الدفاع الوطني لمواجهة "كورونا"

هسبريس - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفعيل قانون الطوارئ والدفاع المدني، وقانون الإنتاج الدفاعي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ووعد ترامب بالنصر على ما سماه "العدو الخفي"، كما وعد بعقد مؤتمر صحفي بشأن مسار البحث عن علاجات للفيروس القاتل.

وقال "سأعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا مع هيئة الغذاء والدواء الأميركية للحديث بشأن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا".