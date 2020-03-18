موريتانيا تُعلن ثاني حالة إصابة بـ"فيروس كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية ظهر اليوم الأربعاء، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كوفيد 19 "كورونا" المستجد في البلاد.

وقال محمد نذير ولد حامد، وزير الصحة الموريتاني، إن "المصابة عاملة أجنبية تعمل لدى أسرة أجنبية تقيم في البلاد"، مشددا على أن "الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لعزل المصابة، والأسرة التي كانت تعمل لديها".

وكانت الجارة الجنوبية موريتانيا قد أعلنت الجمعة الماضي عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تتعلق بمواطن أسترالي يعمل في شركة "تازيازت" للمناجم، وصل البلاد قادما من دولة النسما عبر إسبانيا.