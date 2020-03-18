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الرئيسية | خارج الحدود | ميركل: كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية

ميركل: كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية

ميركل: كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية
هسبريس - رويترز
الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:01

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جميع المواطنين اليوم الأربعاء على المساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال تنفيذ أحدث اللوائح التي تهدف إلى الحد من التواصل الاجتماعي المباشر وتجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان.

وقالت ميركل في خطاب إلى الشعب الألماني بثه التلفزيون "الأمر خطير. فلنأخذه بجدية.. منذ الوحدة الألمانية في الواقع منذ الحرب العالمية الثانية لم‭‭ ‬‬يكن هناك أي تحد لبلدنا كان فيه العمل التضامني بالغ الأهمية مثلما هو الآن".

وناشدت ميركل المواطنين الالتزام باللوائح غير المسبوقة التي تفرض قيودا على الحياة العامة والتي تم الاتفاق عليها مع جميع الولايات في وقت سابق هذا الأسبوع وأضافت "بالنسبة لنا كحكومة سنعمل دائما على إعادة تقييم ما يمكن أن يكون صحيحا ولكن أيضا ما يمكن أن يكون ضروريا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عيسى الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:17
لكم الله أيها المهاجرون اللهم ارحمنا نحن ضعفاء نطلب عفوك و مغفرتك
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2 - ملاحظ الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:26
من لا حظ انه كل عشر سنوات تحدت كارتة او شي مهم يغير العالم ادكر سنة 2000وحادتة تفجير البرجين في امريكا والتي مات فيها الكتير من الناس وسنة 2010شهدت انطلاقة التورات العربية وتغيير الكتير في هده البلدان.وهانحن في 2020مع كورونا نتمنى ان تكون سنة 2030 احسن ان بقينا احياء
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3
3 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:28
اتمنى لك الصحة والعافية وعمرا مديدا ونحن تحت امرتك
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