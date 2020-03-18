الإصابات بـ"كورونا" تقترب من 10 آلاف في فرنسا

هسبريس - رويترز

سجلت السلطات الصحية الفرنسية 89 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا اليوم الأربعاء ليصل العدد الإجمالي إلى 264 أو ما يعادل زيادة 51 في المئة تقريبا وهي زيادة أكبر بكثير عما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة في الوقت الذي دخلت فيه فرنسا ثاني يوم من الإغلاق التام بهدف احتواء التفشي.

وقال مدير جهاز الصحة العامة جيروم سالومون خلال مؤتمر صحفي إن عدد حالات الإصابة ارتفع من 7730 حالة يوم الثلاثاء إلى 9134 حالة اليوم الأربعاء أي ما يعادل زيادة قدرها 18 في المئة خلال 24 ساعة.

وأضاف سالومون أن 931 شخصا حالتهم خطيرة وفي حاجة إلى البقاء تحت أجهزة الإعاشة.