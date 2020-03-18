"الصحة العالمية" توصي إفريقيا بالاستعداد لـ"الأسوأ"

هسبريس - أ.ف.ب

دعت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إفريقيا إلى "الاستفاقة" لمواجهة الخطر المتمثل في "فيروس كورونا" المستجد، مشيرة إلى أن القارة يفترض أن تستعد "للأسوأ".

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحافي عبر الأنترنت، "النصيحة الأفضل التي يمكن تقديمها لإفريقيا، هي الاستعداد للأسوأ منذ الآن".