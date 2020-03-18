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"الصحة العالمية" توصي إفريقيا بالاستعداد لـ"الأسوأ"
الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:20
دعت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إفريقيا إلى "الاستفاقة" لمواجهة الخطر المتمثل في "فيروس كورونا" المستجد، مشيرة إلى أن القارة يفترض أن تستعد "للأسوأ".
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحافي عبر الأنترنت، "النصيحة الأفضل التي يمكن تقديمها لإفريقيا، هي الاستعداد للأسوأ منذ الآن".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
1 - مغربية كندية الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:34
كورونا قلب الكثير من المفاهيم لدي
علمتني كورونا ان مسؤولين بلدي المغرب المسمى ببلد من البلدان النامية فضلو حياة الشعب المغربي وسلامة صحته على اقتصاد البلاد بينما في البلدان المسماة متطورة تأخرو كثيرا في اتخاذ الاجراءات اللازمة حماية للحركة الاقتصادية التي فضلوها على حياة شعوبهم. الى ان فقدو السيطرة على المرض.
علمتني كورونا ان الشعب المغربي شعب دولة نامية راقي جدا ومتضامن جدا وفي عز ازمته يلتزم بالاجراءات حماية لنفسه ونفس الغير.
علمتني كورونا ان اضعف مخلوقات الله هدد الكرة الارضية بما فيها و لا قوي الا الله تعالى
علمتني كورونا انها المرض الوحيد الذي لا يتساوى فيه المواطن و المسؤول اذ بالمواطن جزاه الله خير يلتزم بالاجراءات التي اصدرها المسؤولين وجالس في بيته بينما المسؤول في الشارع يشتغل
علمتني كورونا ان شعبنا معدنه طيب وان كدت فقدان الامل في طيبته و اصالته لكن لا كنت مخطئة جدا الشعب المغربي لا يزال بالف خير بفضل الله تعالى لا يزال شعبنا اصيل ومحترم و واعي
أشكر كورونا لانها صححت مفاهيمي
خوتي المغاربة الزمو بيوتكم الزموالنظافة و المسافات البدنية و التغذية الصحية الله يحفظكم
علمتني كورونا ان مسؤولين بلدي المغرب المسمى ببلد من البلدان النامية فضلو حياة الشعب المغربي وسلامة صحته على اقتصاد البلاد بينما في البلدان المسماة متطورة تأخرو كثيرا في اتخاذ الاجراءات اللازمة حماية للحركة الاقتصادية التي فضلوها على حياة شعوبهم. الى ان فقدو السيطرة على المرض.
علمتني كورونا ان الشعب المغربي شعب دولة نامية راقي جدا ومتضامن جدا وفي عز ازمته يلتزم بالاجراءات حماية لنفسه ونفس الغير.
علمتني كورونا ان اضعف مخلوقات الله هدد الكرة الارضية بما فيها و لا قوي الا الله تعالى
علمتني كورونا انها المرض الوحيد الذي لا يتساوى فيه المواطن و المسؤول اذ بالمواطن جزاه الله خير يلتزم بالاجراءات التي اصدرها المسؤولين وجالس في بيته بينما المسؤول في الشارع يشتغل
علمتني كورونا ان شعبنا معدنه طيب وان كدت فقدان الامل في طيبته و اصالته لكن لا كنت مخطئة جدا الشعب المغربي لا يزال بالف خير بفضل الله تعالى لا يزال شعبنا اصيل ومحترم و واعي
أشكر كورونا لانها صححت مفاهيمي
خوتي المغاربة الزمو بيوتكم الزموالنظافة و المسافات البدنية و التغذية الصحية الله يحفظكم
2 - Rbati الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:35
هوما عارفين ان القضية غادي تحماض و إلا حماضت في أفريقيا مع البنية الصحية الجد هشة ديالها هاد الوباء غادي يقتل مئات الآلاف و شوف شكون لي غادي يفكها...
3 - ali الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:37
هناك تضارب في التعليقات والردود الصادرة عن الرؤساء والمنظمات في العالم ، هناك شكوك بدأت تطرح الان على أنها حرب بيولوجية ، العالم يسير نحو الأسوء ، برميل النفط الخام الامريكي دون 20 دولار ، الصين من الممكن أن يعود الوباء إليها مجددا ، سمعت في الجزيرة على أن ل 18 شهرا ستستمر الاجراءات في العالم ....
الماسونية العالمية ربما لها اليد الطولى في هذا الوباء العالمي ...
الماسونية العالمية ربما لها اليد الطولى في هذا الوباء العالمي ...
4 - عماد الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:38
واش اعباد الله لكلاس فدار ولا صعيب؟ تعاونو لا متعونوش فهادي را مابقاليكم فوقاش تعاونو مرا وحدا اخرا
و خصوصا حنى شعب لي دكي و بزاف غير كنبغيو نتكلخ ولاكن هدي مشي الوقة.
و خصوصا حنى شعب لي دكي و بزاف غير كنبغيو نتكلخ ولاكن هدي مشي الوقة.
5 - Azizo الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:39
صافي هادشي باش عاوناتنا منظمة الصحة العالمية، شنو اصلا دور هاذ المنظمة فهاد الوجود؟؟ عارفين القارة الافريقية ضعيفة جدااا، وعارقين القارة ماقاداش على الاوبئة والكوارث. لماذا تضحون بملايين الارواح من اجل المال؟
6 - المهدي الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:41
ما حصل حصل فلن نتمكن بين ليلة وضحاها أن ننجب المخترعين و العباقرة و خبراء الصحة للأسف فات الأوان و لكن هذا بمثابة درس للمستقبل و الاعتماد على البحث العلمي و الرأسمال البشري كمورد اساسي للقارة الإفريقية.
7 - خالد أقصبي الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:41
الله يسترنا ويستر جميع المسلمين ويردنا لطريق الله يارب
8 - شمالي الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:42
لا احب هذه النبرة التخويفية شعوب أفريقيا تعرف بالمناعة لذلك اعتقد انكم يجب ان تخافوا اكثر من هذا الوباء
9 - مواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:42
منظمة الصحة العالمية هي ربي ولات تتعلم الغيب عوض تضييع الوقت في تخويف الشعوب الأفضل انكم تبحثوا و تلقاو أدوية للأمراض على الاقل تقوموا بدوركم كمنظمة ماشي باركين استعدوا للأسوء حنا الأسوء شحال من عام و حنا فيه تنطمحوا للأفضل
11 - الريفي الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:43
اسمعع لمن يحدرك و لا تسمع لمن يطمانك و ينركك في سبااتك
12 - yassine hardi الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:43
منظمة الصحة العالمية التي تنصح القارة الأفريقية بتوقع الأسوأ، نقول لك لا تنسي أنك تأسست بأموال هذه القارة ومعادنها وأحجارها الكريمة .... فالقارة الإفريقية لا تطلب منكم صدقات طبية ومساعدات إنسانية بل تأمركم أن تعيدوا أموالها وطاقاتها أدمغتها البشرية من أطبة وعلماء ...
لاتطعمني سمكة ولاتعلمني كيف أصطادها فقط أعد إلي مالي المسروق لأشتري به صنارة ومركب صيد وباخرة
لاتطعمني سمكة ولاتعلمني كيف أصطادها فقط أعد إلي مالي المسروق لأشتري به صنارة ومركب صيد وباخرة
13 - خالد.ف الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:44
من الملاحظ أن الفيروس ضرب دولا بقوة و استثنى أخرى ضاربا عرض الحائط تقدمها و جغرافيتها ! من المنطقي أن تكون أفريقيا الأكثر تضررا الٱن لعدم إمكانيتها لمحاربته إلا أننا نراه يتعنتر على أوروبا و ٱسيا رغم عتادها و عدتها ! الدول العربية أيضا حسب جغرافيتها و عدم إمكانياتها كان عليها أن تحتل الصدارة أمام هذه الجائحة إلا أن هذا الفيروس مؤمور و الله أعلم ! نسأل الله العفو و العافية من عنده.
14 - جعفر احسوس الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:45
الأمر بيد الله وليس بيده لن يصيبنا إلا ما كتب لنا
16 - شوف تشوف الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:51
منضمة الصحة العالمية تديها غير فراسها ورب البيت يحميه والمنضمة تعلم أكثر منا ظلما لشعوبها وناهبي خيراتها وتغط الطرف عن هذا فالأولى بها أن تتوجه بدعوتها هاته لمصانع الفيروسية المخصبة للجراثيم البيولوجية والتي تعمل جاهدا على سحق شعوبها وتساهم في بلاوينا أكثر من نصحها لنا
ومن أنقذ فرعون من موسى ويونس في بطن الحوت وإبراهيم من النار وأنقذ نوح من الطوفان قادر على أن ينقذ العالم أجمع بدون توصيات منضمة الصحة العالمية
ومن أنقذ فرعون من موسى ويونس في بطن الحوت وإبراهيم من النار وأنقذ نوح من الطوفان قادر على أن ينقذ العالم أجمع بدون توصيات منضمة الصحة العالمية
17 - مامادو افريكا الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:52
كلام صحيح وبليغ .
لكن كيف يستعدون . الحالة الاجتماعية التي يعيشها الافارقة والامية والجهل . لن يبالو بشيء اسمه كورونا . خصوصا دول جنوب الصحراء . ووسط القارة .
والنتيجة . ضحايا وانهيار دول . ستكون ان ذاك الدول الاوربية والاسيوية والامريكية قد تغلبت عن الوباء . الافريقي لا يلبس السندالة واخر ما يفعله هو الاغتسال ولو من الضاية
اتمنى ان لا يتفشى هذا الوباء . والى فالواقع هو ما ذكرته .
لكن كيف يستعدون . الحالة الاجتماعية التي يعيشها الافارقة والامية والجهل . لن يبالو بشيء اسمه كورونا . خصوصا دول جنوب الصحراء . ووسط القارة .
والنتيجة . ضحايا وانهيار دول . ستكون ان ذاك الدول الاوربية والاسيوية والامريكية قد تغلبت عن الوباء . الافريقي لا يلبس السندالة واخر ما يفعله هو الاغتسال ولو من الضاية
اتمنى ان لا يتفشى هذا الوباء . والى فالواقع هو ما ذكرته .
19 - ما هذا يا هذا؟ الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:54
ابقيتو غير كتخوفو فالناس انشرتو الفيروس دابا كتنشرو الرعب نحن مومنون بقدر الله ولا يكون إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وهو خير حافظا
20 - وجدي الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:54
اتمنا من حكومتنا ان تكون اكثر حزم وتضرب بيد من حديد لكل مواطن لم يلتزم بالقانون وفرض حضر لتجوال الا لضرورة لان هناك من ينقصه الوعي والحس الوطني "حسب هاذ شي لعب"او انزال الجيش لاننا لا نتوفر على الوساءل الازمة في حال تطور الامر الله يحفظ
21 - ندى الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:54
لا يمكن للانسان التنبؤ بالمستقبل مهما بلغ من العلم ...فلا تقنطو من رحمة الله .انشاء الله سيستجيب الله دعاءنا و يزول عنا هدا البلاء
22 - مغربي في الغربة الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:58
الحكومة المغربية على المحك لا مستشفيات ولا معدات شح الكفائات انها الكارثة الشعب طالب باستثمار اموال موازين في المستشفيات لاكن المخزن فضل التطبيل والرقص لتلميع صورته الان حان الامتحان رغم انفاق الحكومة بالتضامن لن ينفع في انقاد الارواح الوفيات ستكون مهولة حتى الدول العضمى في مأزق لقلة المستشفيات لان عدد المصابيين مرتفع فما دا سيفعل المغرب و حكومة التطبيل والتصفيق
23 - shakar الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:00
اخوتي لمغاربة نديرو يد في يد هادشي راه غادي يفوت انشاءالله
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