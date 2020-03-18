عدد الوفيات بفيروس كورونا يرتفع إلى 7 بالجزائر

هسبريس - د.ب.أ

كشف تقرير إخباري في الجزائر، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 من مجموع 73 حالة مؤكدة.

ونقلت صحيفة "الخبر" في موقعها الإلكتروني عن الدكتور عبد القادر لعويني، مدير الصحة بولاية الوادي 600 كيلومتر جنوب الجزائر، قوله إن الحالة تعود لرجل توفي أمس الأول الاثنين، تبين من نتائج التحليل التي خضع لها أنه كان مصابا بالوباء.

من جهة أخرى، أمر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، الجهات المختصة بـ"مباشرة العقوبات القضائية المنصوص عليها في القانون ضد المضاربين الذين يستغلون الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد في معركتها ضد وباء كورونا "فيروس"، للزيارة في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وتخزينها".

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعهد في خطابه، أمس الثلاثاء، بملاحقة من سماهم "المضاربين عديمي الضمائر الذين يستغلون فزع المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداث الندرة ورفع أسعارها".