ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في مصر إلى 210

هسبريس - رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء رصد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 210 حالات.

وبلغ عدد الوفيات بسبب كورونا في مصر ست حالات حتى الآن.