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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في مصر إلى 210
الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:37
أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء رصد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 210 حالات.
وبلغ عدد الوفيات بسبب كورونا في مصر ست حالات حتى الآن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - znasni الخميس 19 مارس 2020 - 00:00
ما حال اخواننا في فلسطين
ليكن الله في عونهم آمين
ليكن الله في عونهم آمين
2 - كاتب الخميس 19 مارس 2020 - 00:06
باختصار اللي ما دارش بحال المغرب قبل ما يفوت الاوان غادي يندم
الله يرفع الباس
الله يرفع الباس
3 - Lkbir الخميس 19 مارس 2020 - 00:06
Egypte 100 millions d'habitants 260 cas et 6 morts Italie France 40 mille cas sachant que l'Europe ont un système sanitaire très développé
Wa les pays arabe arrêter de mentir a vos peuple il s'accroche a leur pouvoir en mentant au peuples
Wa les pays arabe arrêter de mentir a vos peuple il s'accroche a leur pouvoir en mentant au peuples
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