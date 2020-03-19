إصابة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي بـ"كورونا"

هسبريس - رويترز

ذكر بيان أن التحاليل أكدت إصابة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي الكولومبري بفيروس كورونا يوم الأربعاء.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب الكولومبري أنه لم تظهر عليه أعراض شديدة لكنه يشعر بالإعياء وهو في حجر صحي بمنزله. وقال البيان إن تحليلا أوليا كان قد نفى إصابة الكولومبري لكن نتيجة التحليل الثاني كانت إيجابية.