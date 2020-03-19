روسيا تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن مركز عمليات مكافحة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة بـ"الفيروس التاجي"، ويتعلق الأمر بمسنة كانت تقطن في العاصمة موسكو وتعاني من أمراض مزمنة .

وتعد هذه الوفاة، الأولى لمصاب بفيروس "كوفيد-19" في روسيا، التي وصل فيها عدد المصابين حسب آخر حصيلة أمس الأربعاء إلى 147 إصابة.

و سجلت في موسكو أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إلا أن التقارير الطبية أشارت إلى أن الوفاة لم تكن بسبب الفيروس، حسب ما أفاد المركز التنفيذي لرصد ومراقبة انتشار فيروس كورونا في موسكو.

ونقل المركز عن كبيرة أطباء مستشفى الأمراض المعدية ، سفيتلانا كراسنوفا، قولها إن "المريضة المسنة (79 عاما) كانت تعاني من عدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري وتصلب الشرايين وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. وتم وضعها منذ البداية في العناية المركزة".

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد،147حالة في عموم روسيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا تمتلك كل ما يلزم لإنتاج لقاح لفيروس كورونا، مضيفا أن الوضع في روسيا تحت السيطرة.